La palestra Rinaldi dell’Opera San Giuseppe di Lucera continua a ospitare eventi di ginnastica ritmica a livello regionale, anche grazie all’efficienza organizzativa della società padrona di casa, sempre più punto di riferimento non solo pugliese della disciplina.

Domenica scorsa è stata una giornata meravigliosa per tante bambine che si sono ritrovate protagoniste del Trofeo Arcobaleno, rivolto a tutte le atlete in erba che calcano la pedana per la prima volta con il circuito Libertas.

Si sono presentate dodici società che hanno presentato decine di farfalline con il sorriso sulle labbra e la gioia negli occhi, incantando e divertendo il numeroso pubblico che le ha applaudite e incoraggiate.

Quelle della Ginnastica Luceria hanno saputo offrire bellissime prestazioni, dopo essere state preparate adeguatamente, con impegno e passione, dallo staff tecnico composto da Rosa Pia Marracino, Linda Rinaldi, Valentina D’Aries e Sofia Sena.

Due gli esercizi speciali a cui tutti hanno assistito, come esempio concreto di inclusione, grazie a Elvira e Eleonora che hanno regalato bravura ed emozione con le loro dimostrazioni.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati tecnico ottenuti – ha riferito la direttrice, Maria Antonietta de Sio – ma soprattutto di come le piccole ginnaste hanno affrontato la gara. Per questo vanno ringraziate le istruttrici per la professionalità e l’amore profuso per ognuna di loro, credo di essere molto fortunata ad essere affiancata da chi dimostra ogni giorno dedizione ed impegno, così da sentirci come una grande ed unita famiglia”.

Il prossimo impegno di più alto livello è per domenica 30 marzo con le qualificazioni alla fasi nazionali nelle categorie di Serie A, B ed Elite.