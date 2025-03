Il tecnico Erminio Russo, ex allenatore di Renate, Novara, Sampdoria e Cremonese, ha condiviso le sue impressioni sul girone C durante un’intervista a TuttoC.com.

Russo ha definito l’Audace Cerignola come una vera e propria sorpresa, sottolineando che il loro successo è il risultato di entusiasmo e programmazione. Per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale, l’allenatore ha puntato su Avellino di Biancolino, evidenziando la storia del club, il valore della squadra e il fattore campo come determinanti per il loro successo.

Lo riporta tuttoavellino.it.