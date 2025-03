Esplosione nell'azienda Perfetti, alta colonna di fumo. 'Nessun ferito'

Un’esplosione e un incendio si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nell’azienda alimentare Perfetti di Lainate, nel Milanese. Sul posto sono accorsi con nove mezzi i Vigili del fuoco di Milano e Saronno (Varese). Un’alta colonna di fumo si vede dall’autostrada e da tutto il Nord Milano. Al momento non si ha notizie di feriti o vittime ma pompieri e carabinieri sono appena giunti sul posto, in via Clerici 30. L’esplosione, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ha squarciato un magazzino di scarti, prevalentemente residui plastici e di gomma, ma non ha provocato feriti. Le fiamme – aggiungono – sono sotto controllo. Le forze dell’ordine hanno evacuato tre edifici civili adiacenti all’azienda.

Proprio per il coinvolgimento di rifiuti plastici, si deve ora scongiurare la presenza di possibili sostanze nocive nell’aria. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno chiesto l’intervento dell’Arpa regionale, che si sta recando sul posto per effettuare delle campionature. Il magazzino interessato dall’esplosione è una struttura metallica interna al perimetro aziendale, nella quale al momento non risulta ci fosse nessuno. Il 118 del Laghi, che gestisce l’intervento di soccorso medico, sta valutando alcuni anziani tra le case delle palazzine vicine, evacuate quasi immediatamente, alcuni dei quali hanno lamentato lievi difficoltà di respirazione.

La Perfetti Van Melle nel cui impianto di Lainate (Milano) si è registrata un’esplosione, è un gruppo italo-olandese specializzato nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomme da masticare. Il gruppo è nato nel 2001 dopo che l’italiana Perfetti ha acquisito la maggioranza azionaria dell’olandese Van Melle. Il colosso ha oltre 18 mila dipendenti e 33 stabilimenti produttivi in tutto il mondo. Celebri, tra i suoi prodotti, i chewing gum del ponte di Brooklin e i Big Babol, Golia, Chupa Chups, Fruittella, Mentos e la liquirizia Tabù Morositas.

Lo riporta l’ANSA