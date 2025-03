Gabriele Decicco, il 19enne ucciso in un agguato a colpi di pistola (fonte: leggo)

BARI – I carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato Alessio Gagliardi, 23 anni, accusato di aver ucciso Gabriele Decicco, il 19enne barbaramente assassinato la sera del 17 dicembre scorso a Sannicandro di Bari. L’omicidio, avvenuto intorno alle 21, ha scosso la comunità locale e risulta essere legato a contrasti nel controllo della piazza di spaccio del Comune del Barese.

Le indagini, condotte sotto la direzione del pubblico ministero della DDA di Bari, Domenico Minardi, e dalla sostituta Larissa Catella, hanno permesso di raccogliere numerosi indizi che hanno incastrato Gagliardi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 23enne avrebbe raggiunto Decicco a bordo di un monopattino elettrico e lo avrebbe ucciso con almeno sette colpi di pistola all’interno di un negozio aperto 24 ore su 24, in corso Vittorio Emanuele III, nel cuore del paese.

L’omicidio sembra essere una vendetta legata a un episodio avvenuto a marzo, quando il fratello minorenne di Decicco ferì un pregiudicato appartenente a un altro gruppo criminale attivo nella zona. In risposta a quell’aggressione, il giovane avrebbe deciso di colpire Decicco, compiendo un atto di ritorsione.

Per il tentato omicidio di marzo, sia il fratello minorenne di Decicco che la madre furono fermati e condannati. La donna, in particolare, avrebbe accompagnato il figlio sul luogo dell’agguato. Le indagini, che hanno portato all’arresto di Gagliardi, hanno inoltre rivelato che il giovane stava progettando di fuggire all’estero, probabilmente per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni.

Il fermo del 23enne segna un importante passo avanti nelle indagini, che continuano a fare luce sulle dinamiche criminali della zona.