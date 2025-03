Giuseppe Pasqualone torna alla guida del Policlinico di Foggia come commissario straordinario

FOGGIA – Giuseppe Pasqualone è stato nominato nuovamente commissario straordinario del Policlinico di Foggia. La decisione è stata presa oggi dalla giunta regionale, che ha scelto di affidargli nuovamente la direzione dell’ospedale, dopo la gestione temporanea di Elisabetta Esposito, direttore amministrativo.

Pasqualone, originario di Trani, aveva già ricoperto il ruolo di commissario straordinario nel 2022, per poi diventare direttore generale l’anno successivo.

La sua permanenza alla guida del Policlinico si è conclusa a novembre 2024, quando ha deciso di intraprendere una nuova carriera nel settore edile.

In una nota, aveva spiegato che la sua scelta di lasciare l’incarico era «irrevocabile» e motivata da «esigenze professionali» che lo spingevano ad affrontare nuove sfide.

Prima di approdare a Foggia, Pasqualone aveva ricoperto ruoli di vertice nella ASL di Brindisi, dove ha svolto due mandati dal 2015 al 2022. Ora, con questa nuova nomina, torna a prendere in mano le redini dell’importante struttura sanitaria foggiana.

Policlinico Foggia, Pasqualone: “Un felice ritorno a casa”

“Per me è un felice ritorno a casa. Al servizio della sanità pubblica e dei cittadini. Dopo una breve pausa, riprendo con grande impegno la guida del Policlinico Foggia, consapevole delle responsabilità e delle sfide future. Il mio obiettivo resta quello di garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti”.

Così il nuovo commissario straordinario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone.

“Ha prevalso l’amore per il settore della sanità, a cui ho dedicato gran parte della mia attività lavorativa, rispetto all’esperienza, pur gratificante, in un’azienda privata in forte espansione. Desidero ringraziare profondamente il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, tutta la giunta regionale e l’Università di Foggia per il sostegno e la rinnovata fiducia. Ripartiamo con energia: il benessere dei cittadini pugliesi è anche nelle nostre mani”.