In Puglia cresce l'audiovisivo, indotto stimato in 45 milioni

Quello in corso è “un anno complesso per l’intera filiera dell’audiovisivo. Ma è nel momento più complesso che si trovano le soluzioni migliori”. Si è aperta così la tavola rotonda tra le associazioni di categoria, Regione Puglia e agenzie regionali Arti, Pugliapromozione, PugliaCulture e Apulia Film Commission organizzata per le giornate Apulia Industry Days nell’ambito del Bif&st 2025.”È un momento critico per il cinema indipendente.

Nel contesto nazionale – ha spiegato Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission – possiamo intervenire relativamente, in quello regionale invece l’intervento di sostegno è per le piccole medie imprese attraverso una serie di iniziative, a cominciare da quella principale che è il Film fund”. “La disponibilità di risorse – ha aggiunto – è enorme: nel 2024 sono stati messi a bando quasi 13 milioni e mezzo di euro”. Il bilancio del triennio 2020-2023 registra 75 progetti finanziati e 16,5 milioni di euro investiti. Il potenziale dell’indotto diretto è stimato in 45,6 milioni di euro e quello indiretto in 90 milioni.

Sul tema risorse l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ha comunicato che “il prossimo mese avremmo la certezza della disponibilità dei Fondi di coesione. Consentirà una pianificazione che stiamo già portando avanti con dipartimento Cultura e con Apulia film commission. Il decreto ministeriale ha la firma della Corte dei conti, il Consiglio dei ministri lo ha firmato la scorsa settimana”. “Dalla firma con la presidente Meloni è passato del tempo – ha evidenziato – ma ora c’è la certezza della disponibilità. Oggi ciò su cui bisognerebbe ragionare è la possibilità di costruire reti di imprese e politiche di internazionalizzazione. In tal senso i mini Pia possono essere uno strumento”. “La Camera di commercio – ha concluso la presidente, Luciana Di Bisceglie – soprattutto nei momenti più difficili assiste le imprese, specie se si parla di normative”.

