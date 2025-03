Manfredonia. Eliminazione vincolo di convenzione per alloggi Lotto B2 CA1: la Determinazione

Il 21 marzo 2025, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, Lucio Barbaro, ha adottato la Determinazione n. 528, con la quale si sancisce l’eliminazione del vincolo di convenzione relativo ad alcuni alloggi costruiti nel lotto B2 del comparto edilizio CA1. La decisione riguarda specificamente gli immobili ceduti alla signora Di Benedetto Maria Luigia, a seguito della stipula di un contratto con la Cooperativa Unitaria.

La Storia della Convenzione

Nel 2006, attraverso un atto notarile firmato dal Notaio Domenica Borrelli, veniva stipulata una convenzione urbanistica sul progetto generale di lottizzazione del Comparto CA1. Questo accordo riguardava anche la cessione di terreni e immobili per edilizia residenziale pubblica, tra cui il lotto B2, la cui superficie totale ammontava a 3.075 metri quadrati con una volumetria di 4.823,718 metri cubi. Nel 2014, la convenzione veniva modificata e con un ulteriore atto notarile, la cooperativa assegnava definitivamente alla signora Di Benedetto Maria Luigia una serie di unità immobiliari.

Tra queste, vi erano un appartamento, sito su più piani, e un box auto, entrambi ubicati in Via Mario Valente. Il valore catastale delle due unità era stato determinato con precisione, rispettando tutte le normative fiscali e urbanistiche previste.

La Richiesta di Eliminazione del Vincolo

Nel gennaio 2022, la signora Di Benedetto ha presentato una richiesta al Comune di Manfredonia per l’eliminazione del vincolo di convenzione sui suoi alloggi, chiedendo di poter disporre liberamente delle proprietà. A questa richiesta, ha allegato i pagamenti effettuati per un importo complessivo di 400 euro.

Il Comune ha risposto con una comunicazione, determinando l’importo da corrispondere per l’eliminazione del vincolo, fissandolo a 4.697,03 euro per la quota di eliminazione del vincolo di convenzione, oltre a 1.437,76 euro per il contributo relativo al costo di costruzione. In totale, la somma richiesta per l’eliminazione del vincolo era pari a 6.134,79 euro.

Accettazione e Versamento della Somma Dovuta

Nel gennaio 2025, la signora Di Benedetto ha confermato di accettare l’importo richiesto dal Comune, effettuando il pagamento tramite bonifico bancario per un totale di 6.134,79 euro. Il pagamento è stato regolarmente incassato dal Comune, come risulta dalla reversale di incasso del 4 febbraio 2025.

Il Procedimento Legale per l’Eliminazione del Vincolo

Con l’accettazione del pagamento, la signora Di Benedetto ha anche scelto il notaio incaricato di formalizzare l’atto di convenzione per l’eliminazione del vincolo. Il notaio scelto è la Dott.ssa Maria Emilia Rizzo Corallo, con studio a Manfredonia, che si occuperà della stipula dell’atto formale, che avverrà sulla base dello schema di convenzione approvato dal Comune.

L’eliminazione del vincolo avverrà tramite una scrittura privata autenticata, con oneri a carico della signora Di Benedetto. L’atto di convenzione dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, come previsto dalla normativa vigente.

Le Motivazioni della Determinazione

Il Dirigente Lucio Barbaro ha sottolineato che l’istruttoria condotta dal servizio “Demanio e Patrimonio” ha confermato la regolarità e la correttezza delle procedure. Non sono emerse cause di conflitto d’interessi né incompatibilità nell’iter procedurale. Inoltre, la somma versata dalla signora Di Benedetto è stata regolarmente incassata e il valore complessivo da riconoscere per l’eliminazione del vincolo è stato determinato in base alla Legge 108/2021 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17 marzo 2022.

Il dirigente ha quindi approvato lo schema di convenzione per l’eliminazione del vincolo, confermando la scelta del notaio e stabilendo che l’onere della stipula dell’atto notarialmente autenticato sarà a carico del richiedente. Il provvedimento conclusivo comporta anche l’accertamento di entrata per il bilancio del Comune di Manfredonia, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 267/2000 e dalle normative finanziarie locali.

A cura di Michele Solatia.