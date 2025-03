Metalmeccanici in conferenza: “Manifatturiero foggiano rischia il collasso”

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 26 marzo, presso la Sala Mazzi della sede CISL di Foggia, la conferenza stampa indetta dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per fare il punto sulla crisi del settore manifatturiero in provincia e avanzare le proprie richieste.

Durante l’incontro, i rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno illustrato i dati allarmanti che riguardano il comparto metalmeccanico locale. Il settore, che impiega circa 3.000 lavoratori, sta affrontando una fase critica caratterizzata da un incremento delle ore di cassa integrazione, difficoltà per le piccole e medie imprese e una generale carenza di investimenti.

“La situazione è insostenibile – hanno dichiarato i sindacalisti – e senza un intervento concreto da parte delle istituzioni rischiamo un ulteriore indebolimento del tessuto produttivo locale, con conseguenze drammatiche per l’occupazione.”

Al centro dell’incontro, le rivendicazioni per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei metalmeccanici, dopo la rottura delle trattative con Federmeccanica e Assistal. I sindacati hanno ribadito la necessità di aumenti salariali in linea con l’inflazione, di una riduzione dell’orario di lavoro e di misure efficaci per contrastare la precarietà.

È stato inoltre posto l’accento sulle disparità salariali di genere nel settore, con le donne che percepiscono in media stipendi inferiori fino al 21% rispetto ai colleghi uomini, con punte del 42% nelle PMI. “Una situazione inaccettabile – hanno sottolineato i rappresentanti sindacali – che deve essere affrontata con urgenza attraverso politiche di equità retributiva.”

La conferenza stampa ha anche rappresentato un momento di mobilitazione in vista dello sciopero nazionale di otto ore previsto per il 28 marzo. In preparazione, nei prossimi giorni si terranno assemblee unitarie nelle aziende del territorio per sensibilizzare i lavoratori e l’opinione pubblica sulla necessità di un cambio di rotta nelle politiche industriali.

Al termine dell’incontro, i sindacati hanno lanciato un appello alle istituzioni locali e nazionali affinché si intervenga con misure concrete a sostegno dell’industria metalmeccanica foggiana.

La conferenza stampa di oggi è stata solo un passo di un percorso che i sindacati intendono portare avanti con determinazione, affinché le voci dei lavoratori vengano ascoltate e la crisi del settore possa essere affrontata con strumenti adeguati.