Morte di Margaret Spada: i chirurghi coinvolti tornano a lavorare

A distanza di quattro mesi dalla morte di Margaret Spada, la giovane di 22 anni deceduta dopo una rinoplastica, i due chirurghi estetici coinvolti nel caso, Marco e Marco Antonio Procopio, sono tornati a esercitare la loro professione. La giovane siciliana era morta in seguito a un arresto cardiocircolatorio, aggravato da una polmonite ab ingestis che si era sviluppata dopo l’intervento. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, i due medici, pur essendo indagati per omicidio colposo, possono ancora lavorare e i pazienti possono prendere appuntamento con loro.

Le indagini avevano rivelato che, prima dell’operazione, Margaret aveva ricevuto indicazioni errate riguardo la possibilità di mangiare, il che aveva influito negativamente sulla sua salute durante l’anestesia. In aggiunta, imperizie nelle manovre di rianimazione erano state riscontrate, aggravando la situazione e portando alla sua morte. Nonostante questi gravi fatti, i due chirurghi non sono stati sospesi dal loro lavoro, anche se l’Ordine dei medici non può intervenire se non dopo una sentenza definitiva di terzo grado.

Entrambi i medici sono accusati di omicidio colposo, ma fino a oggi non è stato disposto alcun provvedimento che impedisca loro di continuare a esercitare la professione. La famiglia di Margaret ha espresso il proprio rammarico per il fatto che i due chirurghi possano ancora operare, pur avendo avuto un ruolo nel tragico decesso della giovane, ma ha ribadito la propria fiducia nel sistema giudiziario.

La situazione potrebbe tuttavia cambiare grazie alla riforma ministeriale in fase di preparazione, che prevede l’applicazione immediata delle sanzioni disciplinari da parte degli Ordini professionali, senza dover attendere il terzo grado di giudizio.

Lo riporta TGCOM24.it.