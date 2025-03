Omicidio Dell'Accio a Foggia: i fratelli Russo condannati in via definitiva

La giustizia ha finalmente presentato il conto ai fratelli Massimiliano e Federico Russo, noti foggiani con un passato criminale, condannati in via definitiva a 12 anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale di Giuseppe Dell’Accio, avvenuto il 28 novembre 2015 all’ex Onpi di Corso del Mezzogiorno a Foggia. I due fratelli, rei confessi, sono stati ritenuti responsabili di aver picchiato brutalmente Dell’Accio, 52 anni, convinti che l’uomo avesse favorito una relazione extraconiugale tra un suo amico e una parente dei due imputati.

Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile, che hanno arrestato Massimiliano Russo, cinquant’anni, sospettato di essere affiliato alla “Società foggiana”. L’ordine di carcerazione è stato eseguito a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione il 13 marzo, che ha reso definitiva la condanna a 12 anni per lui e suo fratello Federico, di 48 anni. Federico Russo, che si trova attualmente in carcere a Perugia per un altro crimine, riceverà il provvedimento nei prossimi giorni.

Dell’Accio, ricoverato d’urgenza il 28 novembre 2015 dopo il pestaggio, inizialmente dichiarò di essere stato investito da un’auto pirata. Tuttavia, dopo essere stato dimesso, si sentì male e morì il 3 dicembre a causa della rottura della milza. Il giorno successivo, una telefonata anonima informò la polizia che la morte non era dovuta a un incidente stradale, ma alle botte ricevute. Le indagini portarono quindi all’identificazione dei fratelli Russo.

Dell’Accio, nei giorni precedenti alla sua morte, aveva raccontato a familiari e amici di essere stato picchiato dai fratelli Russo, accusandoli di sentirsi traditi per non essere stato informato prima riguardo alla relazione tra l’amico e la parente dei Russo. Il movente dell’omicidio fu quindi la gelosia e il senso di tradimento.

Nel gennaio 2020, i due fratelli furono rinviati a giudizio, insieme a 8 medici accusati di omicidio colposo per un ritardo nella diagnosi. Tuttavia, la Corte d’assise di Bari, il 12 maggio 2023, assolse i medici e condannò i fratelli Russo a 20 anni di reclusione. In appello, il 25 settembre 2024, i fratelli Russo ammisero la loro colpa e chiesero scusa alla famiglia della vittima, ottenendo una riduzione della pena a 12 anni.

Massimiliano Russo, già noto alle cronache giudiziarie, ha un passato di coinvolgimento in attività mafiose. È stato arrestato e coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, tra cui il processo “Decimabis” contro il racket mafioso. Nonostante le sue condanne, Russo continua a dichiararsi innocente in relazione alle accuse di mafia. Il suo processo d’appello è attualmente in corso a Bari.

