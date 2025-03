FOGGIA – Le Regioni italiane e gli Uffici scolastici regionali hanno recentemente pubblicato i piani di dimensionamento scolastico per l’anno 2025/26. Dopo l’approvazione, lo scorso anno, del decreto Milleproroghe, che ha introdotto flessibilità negli accorpamenti scolastici, le previsioni per il prossimo anno scolastico segnano un ritorno alla razionalizzazione delle dirigenze. Il piano per il 2025/26 prevede infatti una riduzione di 60 dirigenti scolastici (DS) e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in conformità con il decreto 127 del 30 giugno 2023.

Il decreto, che sancisce la riduzione, ha avuto effetti diretti anche sulle autonomie scolastiche. La deroga introdotta dal Milleproroghe 2024, che consentiva un incremento del 2,5% delle autonomie per l’anno 2024/25, non sarà più applicabile nel 2025/26. Pertanto, il ritorno alla normalità nel numero di dirigenti e DSGA dovrebbe essere completato nel prossimo anno scolastico.

Una delle novità più rilevanti arriva dal decreto legge del 16 gennaio, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio, che introduce misure agevolative per le Regioni che si conformano alle disposizioni del decreto 127/2023. Queste Regioni avranno dieci giorni in più, fino al 27 gennaio, per adottare i propri piani di dimensionamento scolastico. La nuova misura si applica esclusivamente all’anno scolastico 2025/26.

Le misure agevolative includono:

La possibilità di istituire classi anche in assenza del requisito del numero minimo di studenti.

La salvaguardia del contingente ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) per l’anno scolastico 2025/26.

La possibilità di nominare un docente con funzioni vicarie del dirigente scolastico nelle scuole che subiranno un processo di dimensionamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio, è entrato in vigore il giorno successivo, il 17 gennaio, aprendo così la strada alle modifiche previste. Le Regioni ‘virtuose’, che rispetteranno i limiti stabiliti dalla normativa, avranno quindi a disposizione questi strumenti per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Con queste misure, si punta a garantire una gestione più efficiente e flessibile delle risorse scolastiche, assicurando al contempo un equilibrio tra i tagli necessari e la qualità dei servizi educativi.

Lo riporta orizzontescuola.it