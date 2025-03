Intero quartiere al buio per la seconda volta in pochi mesi

SAN SEVERO (FOGGIA) – Furto di cavi di rame a San Severo: intero quartiere al buio

Una notte movimentata e agitata ha colpito il centro abitato di San Severo, dove un furto di cavi di rame ha lasciato al buio numerose strade.

Ignoti hanno trafugato centinaia di metri di cavi elettrici nella zona di Porta Foggia, interrompendo l’illuminazione pubblica in diversi tratti del quartiere. L’area più colpita è quella di Via Don Aldo Prato, da cui passano i cavi che alimentano anche Via Giustino Fortunato, Via Marconi, Via Febo e l’ultimo tratto di Corso Giuseppe di Vittorio.

I tecnici comunali sono già al lavoro per ripristinare l’illuminazione, ma a causa della complessità dell’intervento, le strade interessate resteranno al buio anche questa sera. Si tratta del secondo furto di questo tipo nella stessa zona, dopo quello verificatosi lo scorso agosto.

Il Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha espresso il suo fermo disappunto per l’accaduto: “Condanno, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, questo atto vile e spregiudicato che mette in ginocchio un intero quartiere.

La rapina dei cavi di rame lascia i cittadini senza pubblica illuminazione e crea notevoli disagi. I nostri tecnici sono intervenuti tempestivamente, ma l’entità del danno non consentirà il ripristino immediato dell’illuminazione.

Invito la comunità a prestare attenzione durante le ore serali e notturne e confido nelle Forze dell’Ordine per individuare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sorveglianza saranno esaminate, ma invito chiunque abbia informazioni a segnalarle, anche in anonimato.”

Il furto è avvenuto a soli pochi giorni dall’incidente simile al cimitero di San Severo, dove la scorsa settimana sono stati sottratti altri cavi elettrici, lasciando senza luce diverse aree e loculi. “La nostra tecnostruttura è al lavoro per risolvere anche questa situazione,” ha concluso il Sindaco.

La cittadinanza resta in attesa di sviluppi mentre le autorità proseguono le indagini.