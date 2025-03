Sette anni senza Fabrizio Frizzi, da Antonella Clerici a Carlo Conti, il ricordo degli amici

A sette anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018, il mondo della televisione italiana si ferma ancora una volta per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile. Il conduttore romano, morto a soli 60 anni, continua a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, come dimostrano i toccanti ricordi condivisi dai suoi colleghi in questo anniversario. Da Carlo Conti a Mara Venier, passando per Antonella Clerici e Paola Saluzzi, le parole dedicate a Frizzi sono un coro unanime di affetto e nostalgia per un professionista gentile, un amico sincero, un simbolo di umanità.

Carlo Conti, tra i più legati a Fabrizio Frizzi, non ha mai nascosto quanto la sua assenza pesi, sul piano sia personale sia professionale. In un post sui social, accompagnato da una foto che li ritrae insieme ad Antonella Clerici, ha scritto: «Fabrizio sempre nei nostri cuori». Quest’anno, tornato alla guida del Festival di Sanremo, Conti ha scelto Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori della prima serata, ma il pensiero è andato subito all’amico scomparso: «Ci sarebbe stato sicuramente anche lui». Ma, ha aggiunto, «nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l’affetto del pubblico, e Fabrizio l’ha ricevuto», ha detto a Domenica In.

Anche Antonella Clerici ha voluto ricordare l’amico di una vita con un messaggio semplice ma carico di emozione: «Sono già passati sette anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai». La conduttrice ha condiviso una foto che la immortala accanto a Frizzi.

Lo riporta vanityfair.it