15enne arrestato in Salento per aver abusato di una coetanea nei bagni della stazione di Maglie

LECCE – Un 15enne è stato arrestato nel Salento per aver abusato di una coetanea nei bagni della stazione ferroviaria di Maglie.

Il fatto risale allo scorso 28 luglio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la ragazzina si era data appuntamento alla stazione di Maglie con il suo fidanzatino, anche lui indagato: non avrebbe partecipato materialmente alla violenza, ma si sarebbe appartato nel bagno adiacente – ha dichiarato in seguito – per ascoltare ciò che stava accadendo.

Soccorsa dalla madre, la 15enne venne immediatamente portata in ospedale dove i sanitari – oltre a confermare l’esistenza di lesioni compatibili con l’abuso sessuale – prelevarono del materiale organico riconducile al 15enne arrestato.

Fondamentale è stata l’analisi dei telefoni cellulari dai quali è emerso come gli indagati avessero chiesto alla vittima e alla madre più volte di non sporgere denuncia.

Lo riporta norbaonline.it