Operaio edile si accascia e muore, la famiglia: «Presenteremo esposto in Procura» (fonte: primonumero)

TERMOLI – Una tragedia ha scosso il lungomare di Termoli nella mattinata di lunedì 24 marzo.

Giovanni Antonio Amodeo, operaio edile di 60 anni originario di Lucera, si è improvvisamente accasciato mentre lavorava in cantiere.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Timoteo dal datore di lavoro e da un collega, l’uomo è arrivato già privo di vita.

La famiglia di Amodeo, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di intraprendere un’azione legale per fare luce sulle circostanze della morte.

L’avvocato Vincenzo Scarano, incaricato dai familiari, ha annunciato la presentazione di un esposto contro ignoti alla Procura di Larino.

L’obiettivo è ottenere l’autopsia sul corpo dell’operaio, ancora sotto disposizione dell’autorità giudiziaria, per chiarire con precisione le cause del decesso, attualmente classificato come “morte naturale”.

“Chiediamo che venga fatta piena luce sulla vicenda”, ha dichiarato il legale a FoggiaToday.

“Oltre all’esame autoptico, vogliamo accertare i ritmi di lavoro e gli orari sostenuti da Amodeo nelle ultime settimane. L’uomo era regolarmente assunto da una ditta edile di Lucera, registrata come Srls – Società a responsabilità limitata semplificata”.

Amodeo lascia la moglie e due figlie. “La famiglia è profondamente addolorata e destabilizzata. Finora hanno avuto modo di parlare solo con il direttore sanitario dell’ospedale”, ha aggiunto l’avvocato.

Poiché il decesso è avvenuto a fine turno, sul posto di lavoro, è stata presentata anche una denuncia all’Inail per infortunio.

È stata così avviata una pratica per verificare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

La vicenda ha sollevato dubbi e domande, alimentando la necessità di risposte chiare e trasparenza. La famiglia, intanto, attende con dolore e speranza l’esito delle indagini per comprendere cosa sia realmente accaduto a Giovanni Antonio Amodeo.

Lo riporta termolionline.it