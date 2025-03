Arrestato a Bari un 49enne con una condanna di 15 anni di carcere

Un uomo di 49 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato a Bari dopo essere stato scoperto essere destinatario di una sentenza irrevocabile per gravi reati. Il suo arresto è avvenuto grazie alla vigilanza attenta di un agente incaricato dei controlli al porto di Bari, dove l’uomo era appena sbarcato da una motonave proveniente da Durazzo, in Albania. Durante il controllo dei documenti, l’agente ha riscontrato nel database delle forze dell’ordine che il 49enne era condannato per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento della prostituzione e alla violenza sessuale aggravata.

L’uomo, destinatario di due distinti provvedimenti di condanna, è stato arrestato e portato in carcere. La prima condanna risale al 29 aprile 2010, emessa dalla Corte di Assise di Perugia, e divenuta irrevocabile nel marzo dell’anno successivo, per reati commessi tra il febbraio 2005 e il settembre 2006. Il secondo provvedimento riguarda una condanna per rapina in concorso. Entrambe le condanne sono state cumulate, con una pena residua di quasi 15 anni di reclusione e una multa di oltre mille euro.

Lo riporta Ansa.it.