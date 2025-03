BARI – Un gesto di crudeltà sugli animali, immortalato in un video e diffuso sui social, ha scatenato indignazione e conseguenze legali.

Una ragazza è stata ripresa mentre prendeva a calci alcune tartarughe nel laghetto del Parco 2 Giugno di Bari, dopo aver lanciato loro contro una sigaretta.

Il filmato, accompagnato da commenti ironici, è stato condiviso in rete, probabilmente nel tentativo di ottenere visualizzazioni e interazioni.

La vicenda è stata segnalata alla Lega Anti Vivisezione (LAV), che ha immediatamente sporto denuncia contro la ragazza e chi ha realizzato il video.

LAV: “Non è una bravata, ma violenza sistemica”

Sulla questione è intervenuta l’avvocata Annarita D’Errico, responsabile nazionale degli Sportelli LAV contro i maltrattamenti sugli animali:

“Dopo il gatto Grey gettato in una fontana gelata e poi morto, la capretta di Anagni presa a calci fino alla morte, ora le tartarughe: non si può parlare di bravata o ragazzata.

È un atto violento e sistemico contro gli animali, a cui va data una risposta ferma e coraggiosa.”

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di maltrattamenti sugli animali, mentre sul piano legislativo resta aperto il dibattito.

A fine novembre, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge per l’armonizzazione delle norme sui reati contro gli animali.

Tuttavia, secondo gli attivisti, il testo presenta criticità, tra cui l’insufficiente inasprimento delle pene, che rischia di non garantire processi effettivi, e la certificazione dell’uso della catena come strumento di coercizione per i cani.

Un caso che riaccende il dibattito sulla necessità di normative più severe e di un’educazione al rispetto degli animali.

