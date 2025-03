CERIGNOLA (FOGGIA) – La provincia di Foggia si conferma tra le aree più colpite dal fenomeno dei furti d’auto in Italia.

Secondo l’ultima analisi condotta dal Sole 24 Ore sull’indice di criminalità, il territorio foggiano si colloca al terzo posto con un tasso di 639,6 denunce ogni centomila abitanti, dietro Napoli (674,6) e Barletta-Andria-Trani (896,6).

Un dato allarmante che riflette una realtà ben nota: le auto rubate spesso finiscono rapidamente nel circuito del riciclaggio illegale, alimentando un mercato clandestino di pezzi di ricambio destinato anche all’estero.

Un fenomeno in crescita

Nel 2024, nei 61 comuni della provincia di Foggia sono stati denunciati circa 23mila reati, con i furti che hanno superato quota 10mila, segnando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo l’incremento dei furti di veicoli, saliti del 13%.

Le forze dell’ordine, tuttavia, hanno smesso da tempo di fornire dati dettagliati alla stampa, alimentando dubbi e preoccupazioni tra i cittadini, sempre più colpiti da un senso di insicurezza crescente. Il furto d’auto non è solo una piaga economica per chi lo subisce, ma rappresenta anche un problema sociale che incide profondamente sulla percezione della sicurezza nel territorio.

Il destino delle auto rubate

Cerignola, in particolare, si è guadagnata la fama di crocevia per lo smontaggio e la ricettazione di veicoli rubati. Qui le auto sottratte vengono rapidamente smantellate per alimentare il redditizio mercato nero dei ricambi. Si tratta di un sistema rodato che sfrutta officine clandestine e una rete di contatti ben organizzata, rendendo difficile il recupero dei mezzi rubati e favorendo il traffico illecito di componenti.

Un allarme che non si spegne

Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, il fenomeno non accenna a diminuire. Le indagini proseguono, ma i numeri confermano una realtà difficile da arginare. Il territorio foggiano, con Cerignola in prima linea, resta una delle capitali italiane del furto d’auto, un primato che nessuno vorrebbe detenere.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno