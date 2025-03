Il Comune di Manfredonia evita una lunga causa per risarcimento danni

Nella seduta di ieri, 26 marzo 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha adottato una delibera importante che risolve una controversia legale pendente con il Tribunale di Foggia, riguardante la richiesta di risarcimento danni presentata da una cittadina in seguito a una caduta sul manto stradale. Il giudizio, identificato con il numero di R.G. 7616/2019, aveva visto la donna chiedere un risarcimento di circa 18.500 euro per danni fisici. La delibera adottata dalla Giunta Comunale prevede una proposta conciliativa che si chiude con l’accettazione di una somma di 10.000 euro, decisamente inferiore rispetto alla cifra inizialmente richiesta, con un risparmio tangibile per le finanze dell’Ente.

La decisione è stata presa alla luce di una proposta transattiva formulata dai legali della parte danneggiata, accolta successivamente anche dall’Avvocatura Comunale di Manfredonia. Il parere favorevole dell’Avvocatura ha sottolineato i vantaggi economici derivanti dall’accettazione della proposta, che comporta un risparmio significativo rispetto a quanto richiesto in sede di causa, considerando anche i potenziali oneri aggiuntivi come interessi, rivalutazione e spese legali in caso di condanna.

L’Assessore al contenzioso, Giovanni Mansueto, ha illustrato i dettagli dell’accordo durante la seduta. La cittadina coinvolta, tramite il proprio legale, ha riformulato la proposta, accettando la somma di 10.000 euro, comprendente il danno non patrimoniale e le spese legali, al fine di giungere a una definizione amichevole della controversia. La proposta è stata valutata positivamente, considerando che in caso di sentenza favorevole alla parte danneggiata, il danno patrimoniale per l’ente sarebbe stato superiore alla cifra proposta in sede conciliativa.

Il Tribunale di Foggia aveva precedentemente invitato le parti a prendere in considerazione la via della risoluzione conciliativa, suggerendo un accordo che potesse evitare un processo lungo e dispendioso. Il Comune di Manfredonia, tenuto anche a garantire la tutela delle proprie risorse economiche, ha ritenuto opportuno procedere con l’accettazione dell’offerta di conciliazione, approvando un importo nettamente inferiore rispetto alla somma originariamente richiesta dalla parte ricorrente.

Una delle principali ragioni che hanno spinto alla risoluzione conciliativa è stata la previsione di risparmio per le casse comunali. Se la causa fosse proseguita senza un accordo, oltre alla somma richiesta, sarebbero stati dovuti anche gli interessi legali, la rivalutazione del danno e le spese per l’assistenza legale, andando a pesare ulteriormente sul bilancio comunale. L’accordo, quindi, consente di evitare questo scenario, confermando la decisione come vantaggiosa per l’ente.

Va inoltre sottolineato che i danni non sono risarcibili tramite la compagnia di assicurazione del Comune, in quanto rientrano nella franchigia concordata nella polizza assicurativa, il che rendeva necessario un intervento diretto da parte dell’amministrazione per giungere a una soluzione.

Il fondo per il rischio legale, accantonato dalla Giunta Comunale in precedenza, ha permesso di coprire l’importo di 10.000 euro, con il trasferimento della somma dal capitolo di bilancio relativo al fondo rischi legali, garantendo così la copertura della spesa senza compromettere altre risorse del Comune. La somma di 10.000 euro, quindi, rappresenta un importo considerato equilibrato, che evita ulteriori esborsi in caso di sentenza sfavorevole, portando il contenzioso a una chiusura efficace e vantaggiosa.

La Giunta Comunale, con voto unanime, ha approvato la proposta transattiva, autorizzando l’avvocato comunale Teresa Totaro a ritirarsi dal giudizio, conformemente all’art. 309 del Codice di Procedura Civile. L’atto conclusivo include anche l’autorizzazione al dirigente competente per materia a procedere con l’attuazione del provvedimento, impegnando le risorse necessarie per la liquidazione della somma e la formalizzazione dell’accordo transattivo.