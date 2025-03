CERIGNOLA (FOGGIA) – Un’anomalia nei flussi di scommesse ha portato alla sospensione delle giocate sulla partita tra Audace Cerignola e Monopoli, valida per il campionato di Serie C.

Diversi bookmakers hanno rilevato un numero elevato di puntate sulla vittoria dei padroni di casa, con quote crollate fino a poco sopra l’1, mentre il pareggio e la vittoria degli ospiti erano schizzati fino a 8-11 volte la posta.

Il fenomeno ha destato sospetti e, dopo che la notizia si è rapidamente diffusa tra gli appassionati e sulle principali testate sportive, le piattaforme di scommesse hanno deciso di ritirare l’evento dal palinsesto.

Attualmente, la gara non è più disponibile per le puntate, in attesa di ulteriori verifiche.

Resta da capire se dietro questo insolito movimento ci siano semplici dinamiche di mercato o se si tratti di un caso che merita approfondimenti da parte delle autorità competenti.