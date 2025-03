MANFREDONIA (FOGGIA) – Un presunto caso di conflitto di interessi scuote l’amministrazione comunale di Manfredonia.

A sollevare la questione sono i consiglieri comunali di Forza Italia, che puntano il dito contro la nomina di un direttore dei lavori per un appalto pubblico da 2,5 milioni di euro.

Il professionista incaricato dal Comune, infatti, avrebbe già collaborato con l’impresa vincitrice dell’appalto per un altro progetto del valore di 1,152 milioni di euro.

Un arbitro-giocatore?

La metafora sportiva utilizzata da Forza Italia è chiara: “Sarebbe come se un arbitro fosse chiamato a dirigere una partita in cui gioca la squadra che allenava fino al giorno prima”.

Il professionista incaricato della direzione dei lavori, che dovrebbe garantire il corretto svolgimento delle attività dell’impresa, sarebbe stato in precedenza progettista per la stessa azienda, sollevando dubbi sulla sua imparzialità.

Legami incrociati e appalti milionari

Ma la vicenda non finisce qui.

Secondo i consiglieri di Forza Italia, lo stesso tecnico risulterebbe progettista per un’altra azienda che ha ottenuto un appalto comunale da 1,45 milioni di euro.

In un ulteriore sviluppo, proprio ieri sarebbe stato confermato che l’impresa inizialmente coinvolta sarà subappaltatrice di questo secondo progetto, rafforzando i dubbi sulla trasparenza dell’intero iter amministrativo.

L’appello a sindaco e giunta

Forza Italia chiede un intervento immediato del sindaco e dell’assessore competente per fare chiarezza sulla questione.

“Se non ci saranno risposte concrete, ci rivolgeremo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per segnalare quello che riteniamo uno scandalo in piena regola” avvertono i consiglieri.

La vicenda, se confermata, potrebbe aprire un acceso dibattito sulla gestione degli appalti pubblici a Manfredonia e sul rispetto delle normative in materia di trasparenza e concorrenza.