Maccarani: "Le farfalle piangevano per il mio licenziamento"

Mi ritorni in mente // Sport //

Mi ritorni in mente // Sport //

Emanuela Maccarani, ex direttore tecnico e allenatrice della squadra di ginnastica ritmica italiana, ha espresso il suo dispiacere e sconforto dopo il suo licenziamento dalla Federginnastica. In un’intervista all’ANSA, ha raccontato che alcune delle Farfallle, le atlete che allenava, sono scoppiate in lacrime quando hanno appreso della sua rimozione.

“Siamo stati in allenamento insieme, e quando hanno saputo della decisione, le ho viste piangere. Sono molto ad irate e increduli“, ha dichiarato Maccarani. “Ho avuto una videochiamata con Agnese Duranti e tutte le altre mi hanno scritto. Sono tutti sotto shock”, ha aggiunto.

La notizia del licenziamento è arrivata inaspettatamente per Maccarani, che ha spiegato di averla appresa tramite i social. “Ero uscita dalla palestra di Desio per mangiare e quando sono tornata ho trovato la lettera di licenziamento nella posta. Nonostante il mio contratto preveda un mese di preavviso, mi è stato detto che, vista la delicatezza della situazione, non potrò essere a Desio già da domani”, ha detto l’ex allenatrice.

Maccarani ha poi concluso: “Accetto questa decisione, ma trovo che i tempi e i modi siano sbagliati, soprattutto dopo 39 anni di carriera. La mia direzione tecnica è stata improntata all’alto livello e al lavoro di base, e il progetto era ben impostato. Questo è del tutto inaspettato e credo che fosse già deciso. Accetto, ma sono estremamente dispiaciuta”.

Lo riporta Ansa.it.