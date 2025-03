MANFREDONIA (FOGGIA) – Sette cuccioli di cane Maremmano sono stati trovati in un cassonetto della spazzatura a Manfredonia, in provincia di Foggia. Il ritrovamento, avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, evidenzia un fenomeno sempre più diffuso nel Sud Italia: l’abbandono di questa razza, spesso utilizzata per la pastorizia, ma troppo numerosa per essere gestita dai proprietari.

Il ritrovamento e il salvataggio

A intervenire per mettere in salvo i piccoli è stata Maria Prisca, volontaria impegnata nel recupero di animali abbandonati, che ha raccontato la vicenda. “Abbiamo ricevuto una segnalazione e i volontari locali si sono subito mobilitati”, spiega. “I cuccioli erano stati lasciati tra i rifiuti. Li abbiamo recuperati con alcuni scatoloni e portati immediatamente dal veterinario”.

Fortunatamente, nessuno di loro era ferito o in pericolo di vita. Dopo le visite mediche e le vaccinazioni, i cuccioli sono stati trasferiti in un canile locale, dove ora attendono una famiglia disposta ad accoglierli.

Il problema dei Maremmani abbandonati

L’episodio non è un caso isolato. Secondo Maria Prisca, l’abbandono di cuccioli di Maremmano è una realtà ricorrente nelle regioni del Sud. “Molti pastori utilizzano questi cani per custodire il bestiame, ma spesso non li sterilizzano. Di conseguenza, le cucciolate si moltiplicano e i proprietari, non potendo gestire tutti i nuovi nati, scelgono di abbandonarli”, racconta la volontaria.

Un’adozione difficile

Adottare un cane di questa razza non è semplice. “Purtroppo, esistono molti pregiudizi sui Maremmani. Sono cani di taglia grande e spesso vengono considerati poco affettuosi. Ma chi ne ha uno sa che, una volta instaurato un legame, il rapporto con loro è speciale. Sono fedeli e ottimi cani da guardia”, spiega Maria.

Una seconda possibilità per i sette cuccioli

Ora, i sette cuccioli sono pronti per una nuova vita. “L’ideale sarebbe una casa con un giardino, ma non è un requisito indispensabile. Alcuni nostri adottanti li hanno accolti anche in appartamento, e si sono adattati perfettamente”, conclude la volontaria.

Chiunque fosse interessato all’adozione può contattare Maria Prisca al numero 349 7732668.