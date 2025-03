Manfredonia, interventi di manutenzione per la scuola Madre Teresa di Calcutta

Il 20 marzo 2025, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, ing. Lucio Barbaro, ha adottato una determinazione cruciale riguardante la manutenzione dell’impianto fotovoltaico della Scuola Madre Teresa di Calcutta. L’intervento, che rientra nel piano di valorizzazione delle energie rinnovabili del Comune di Manfredonia, prevede il pagamento di una fattura per l’importo di 12.383,00 euro emessa dall’operatore economico Elettroservice snc.

Il Contesto dell’Intervento

Il Comune di Manfredonia, attraverso il Settore VI, da anni promuove l’uso di fonti energetiche rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici di proprietà pubblica. Il sistema fotovoltaico installato presso la scuola Madre Teresa di Calcutta ha contribuito, infatti, alla riduzione dei costi energetici grazie al regime di “scambio sul posto”, che consente di autoprodurre energia elettrica e risparmiare sui prelievi dalla rete.

Tuttavia, a causa della vetustà dell’impianto, sono necessari interventi di manutenzione per garantirne il funzionamento ottimale e continuare a usufruire dei benefici derivanti dall’autoproduzione. Questo intervento di manutenzione si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione dell’energia rinnovabile sul territorio comunale, con il Comune di Manfredonia che già riceve vantaggi economici dalla gestione dei propri impianti fotovoltaici.

Il Processo di Affidamento

Nel corso dell’anno 2024, il Comune ha avviato una serie di determinazioni per l’affidamento del servizio di manutenzione e delle procedure relative all’adesione dello scambio sul posto con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La decisione di affidare l’incarico all’impresa Elettroservice snc è stata formalizzata in due determinazioni: la prima, del 2 ottobre 2024 (n. 1618), per le procedure di adesione, e la seconda, del 5 dicembre 2024 (n. 2135), per l’incarico di manutenzione, con una spesa complessiva di 12.383,00 euro.

Il contratto prevede interventi di manutenzione straordinaria per garantire che l’impianto fotovoltaico funzioni correttamente, evitando così inutili dispendi energetici e ottimizzando la produzione di energia. L’affidamento dell’incarico a Elettroservice snc è stato reso necessario dalla necessità di aggiornare e mantenere efficienti gli impianti esistenti.

La Fattura e la Liquidazione

Il 20 febbraio 2025, Elettroservice snc ha emesso la fattura n. 5, per un importo di 12.383,00 euro, relativa ai servizi di manutenzione prestati. Tale fattura è stata successivamente acquisita al protocollo del Comune di Manfredonia (protocollo n. 9846) il 24 marzo 2025.

L’importo totale della fattura, pari a 12.383,00 euro, sarà coperto da fondi già prenotati e impegnati per l’anno finanziario 2025. In particolare, 2.783,92 euro saranno finanziati dal capitolo 4806, grazie a fondi già disponibili, mentre i restanti 9.599,48 euro verranno coperti dal capitolo 4820 del bilancio 2025, come stabilito nella determinazione n. 2135/2024.

I Controlli e la Regolarità dell’Operazione

Il Dirigente del Settore VI, ing. Lucio Barbaro, ha dichiarato che tutti i documenti di spesa sono stati esaminati e risultano conformi alla normativa vigente. Inoltre, è stato accertato che l’operatore economico Elettroservice snc risulta regolare nei versamenti dei contributi, come certificato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Anche la compatibilità con i vincoli di bilancio è stata verificata, in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 267/2000. L’operazione è stata quindi ritenuta regolare e conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di gestione delle risorse pubbliche.

A cura di Michele Solatia.