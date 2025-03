Manfredonia, approvata la prima variazione di Bilancio per il 2025-2027

Il 26 marzo 2025, alle ore 12:50, si è svolta una riunione della Giunta Comunale di Manfredonia presso il Palazzo di Città, regolarmente convocata, con la partecipazione dei membri dell’organo esecutivo e del Segretario Generale Giacomo Scalzulli. La seduta ha avuto come oggetto principale l’approvazione della prima variazione di bilancio di previsione per il periodo 2025-2027, con l’intento di garantire l’adeguamento delle risorse per far fronte a nuovi impegni, tra cui le assunzioni di personale a tempo determinato e le esigenze relative alle prossime consultazioni elettorali.

La Giunta, riunita con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato in merito alla modifica delle voci di entrata e di spesa per l’anno 2025-2027, come specificato nei prospetti allegati alla delibera, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio finanziario dell’ente e rispondere alle necessità legate alle attività di interesse pubblico.

Premesse e Motivi della Variazione

La decisione di procedere alla variazione di bilancio è stata presa in seguito alla necessità di aggiornare il bilancio dell’ente, tenendo conto di vari fattori. Tra questi, l’approvazione di importanti provvedimenti già adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, come la deliberazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (delibera n. 1 del 17 marzo 2019) e le Linee Programmatiche di Mandato per il quinquennio 2024-2029, approvate con la deliberazione n. 24 del 28 novembre 2024.

Inoltre, la necessità di integrare le risorse a disposizione per le assunzioni di personale a tempo determinato, come previsto dalla partecipazione al bando pubblico per l’incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), ha reso indispensabile l’adozione della variazione di bilancio. Tale misura consentirà di garantire l’erogazione dei servizi sociali previsti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e della cooperazione tra i diversi livelli di governo.

Il bilancio è stato inoltre integrato in vista delle consultazioni elettorali previste per il 2025, che richiederanno il tempestivo avvio delle relative procedure amministrative. La necessità di finanziare le operazioni per la gestione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025 è stata sottolineata nella nota del Dirigente del Settore Secondo (prot. 14705 del 21 marzo 2025).

Dettagli della Variazione

Le modifiche al bilancio approvate dalla Giunta riguardano principalmente la parte Entrata e la parte Spesa, come specificato nei prospetti allegati, che comprendono le voci relative agli stanziamenti per le assunzioni di personale a tempo determinato finanziato tramite il Piano Nazionale per l’Inclusione, nonché le risorse per le attività legate ai referendum. In particolare, la delibera ha preso in considerazione le seguenti voci principali:

Stanziamenti per personale a tempo determinato: L’assegnazione di risorse per finanziare le nuove assunzioni, parte di un più ampio intervento sociale destinato a migliorare la capacità di risposta ai bisogni della popolazione.

Referendum elettorali del 2025: È stata prevista una modifica alle voci di spesa necessarie per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento alla logistica e alle operazioni necessarie per l’eventuale svolgimento dei referendum previsti per giugno 2025.

Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): La delibera approva l’integrazione delle risorse per consentire l’adozione del PIAO, strumento fondamentale per la programmazione delle attività e l’organizzazione dei servizi nel triennio 2025-2027.

Procedura di Approvazione e Pareri

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dalla Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri favorevoli da parte del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, che ha confermato la regolarità tecnica e contabile delle modifiche, e del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha valutato positivamente la proposta in relazione agli articoli del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).

Tutti gli atti necessari per garantire la regolarità amministrativa e contabile sono stati acquisiti e allegati alla delibera, che rispetta pienamente le disposizioni normative previste dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dalle normative di contabilità pubblica.

Conclusioni

La Giunta Comunale ha concluso la seduta con la delibera di approvare le variazioni di bilancio e di dare attuazione agli interventi previsti per il triennio 2025-2027. Le modifiche garantiscono il mantenimento degli equilibri finanziari dell’ente, come previsto dalla normativa vigente, e rispondono a esigenze urgenti legate alle assunzioni di personale e alle prossime consultazioni elettorali.

Il provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, segna un passo importante per la gestione delle risorse comunali in un periodo particolarmente denso di impegni amministrativi e sociali.

A cura di Michele Solatia.