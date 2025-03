Manfredonia. Cooperativa Eco Verde: modificato il contratto per il Lotto S1

Il 25 marzo 2025, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Lucio Barbaro, ha adottato una determinazione importante che riguarda la modifica dell’Articolo 32 della convenzione relativa al Comparto CA12, Lotto S1, assegnato alla cooperativa “Eco Verde”. La decisione è stata adottata dopo un attento esame della documentazione e delle richieste avanzate dai consorzi coinvolti.

Il Contesto e la Stipula della Convenzione Originale

La convenzione iniziale, stipulata il 5 settembre 2011, riguardava il piano di lottizzazione di iniziativa privata per il Comparto CA12 del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) di Manfredonia. Il Comune di Manfredonia aveva, infatti, sottoscritto un accordo con i proprietari dei terreni del comparto CA12, che avevano aderito al “Consorzio CA12”. Tale convenzione includeva l’assegnazione di terreni per vari scopi urbanistici e prevedeva la realizzazione di edifici destinati sia a residenze private che pubbliche.

In particolare, la cooperativa “Eco Verde” aveva ottenuto in concessione il lotto “S1”, destinato all’edilizia residenziale pubblica. Questo lotto, con una superficie di 735 metri quadrati e una cubatura di 653,981 metri cubi, doveva essere utilizzato per la realizzazione di servizi, come stabilito dalla convenzione. Le particelle catastali coinvolte in tale assegnazione sono quelle contrassegnate dai numeri 1944 (di 516 mq) e 1974 (di 219 mq), situate nel foglio 26 del Catasto.

La Revisione della Convenzione e la Richiesta di Modifica

Nel corso degli anni, le dinamiche urbanistiche e le necessità dei soggetti coinvolti hanno determinato la necessità di rivedere alcuni aspetti della convenzione. Così, il 15 febbraio 2022, i presidenti dei Consorzi CA4, CA5, CA9 e CA12 hanno formalmente richiesto la revisione dell’articolo 32 delle convenzioni edilizie sottoscritte con il Comune di Manfredonia.

Tale richiesta è stata accolta dal Consiglio Comunale, che con deliberazione n. 46 del 15 luglio 2022 ha deciso di modificare l’articolo 32 della convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971 per tutti i comparti “CA”, approvando il testo modificato. La deliberazione ha inoltre demandato al Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile la sottoscrizione dell’atto di convenzione modificato.

L’Approvazione dello Schema di Atto

Il passo successivo è stato l’invio di una richiesta da parte della cooperativa “Eco Verde” attraverso il notaio Maria Emilia Rizzo Corallo, datata 18 febbraio 2025. Il notaio, in qualità di incaricato della cooperativa, ha chiesto l’approvazione del testo modificato dell’articolo 32 della convenzione, limitatamente al lotto “S1” destinato ai servizi.

Dopo un’accurata analisi, il funzionario del Servizio Pianificazione, arch. Ciro A. Salvemini, ha verificato che lo schema di atto trasmesso fosse conforme alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 46/2022. La modifica dell’articolo 32 riguardava principalmente l’adeguamento delle condizioni alle necessità contemporanee, mantenendo comunque l’impegno verso l’edilizia pubblica e i servizi per la collettività.

Il Provvedimento e la Determinazione del Dirigente

In base agli atti esaminati, il Dirigente Lucio Barbaro ha quindi approvato lo schema di atto predisposto dal notaio, stabilendo che la modifica dell’articolo 32 della convenzione fosse formalizzata tramite un atto pubblico amministrativo. Questa decisione ha avuto luogo con la consapevolezza che l’approvazione non comportasse riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune, e che non fosse necessario l’impegno di spesa o la diminuzione di entrate per il bilancio comunale.

Il provvedimento ha anche sottolineato che non esistono conflitti di interesse né incompatibilità per il dirigente responsabile e per il procedimento in corso. Inoltre, è stato confermato che la determinazione non ha effetti rilevanti ai fini dell’amministrazione trasparente, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, e che il testo non ha impatti economici diretti sul Comune di Manfredonia.

Pubblicazione e Esecuzione

Il provvedimento adottato sarà pubblicato sull’Albo online del Comune di Manfredonia, per garantire la trasparenza dell’atto e permettere a tutti i cittadini di consultare il contenuto. Il testo approvato diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del Dirigente del Settore VI, che ne ha preso atto e ha determinato la regolarità e la correttezza del provvedimento ai sensi della normativa vigente.

