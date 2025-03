Manfredonia intensifica la lotta contro blatte, zanzare e roditori

Il Comune di Manfredonia avvia un piano straordinario di interventi contro gli infestanti, con operazioni mirate per contrastare blatte, zanzare e roditori. L’iniziativa, volta a tutelare la salute pubblica e il decoro urbano, prevede una serie di trattamenti che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il programma prevede:

31 marzo : intervento di deblattizzazione , per eliminare e prevenire la proliferazione degli scarafaggi, migliorando le condizioni igienico-sanitarie della città

: intervento di , per eliminare e prevenire la proliferazione degli scarafaggi, migliorando le condizioni igienico-sanitarie della città 10 aprile : trattamento antilarvale contro le zanzare , essenziale per ridurre la loro presenza nei mesi estivi e prevenire eventuali rischi sanitari legati alla diffusione di malattie

: trattamento , essenziale per ridurre la loro presenza nei mesi estivi e prevenire eventuali rischi sanitari legati alla diffusione di malattie 10 e 11 aprile: attività di monitoraggio e derattizzazione, per individuare criticità e pianificare azioni mirate contro i roditori

“Non sono interventi di routine, ma un piano strategico per migliorare la qualità della vita a Manfredonia”, dichiara l’Assessora all’Ambiente Mariarita Valentino. “La tutela della salute pubblica passa attraverso azioni concrete e mirate, e continueremo a garantire interventi regolari per contrastare la diffusione degli infestanti.”

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare, adottando comportamenti responsabili come il corretto smaltimento dei rifiuti e la cura degli spazi privati. Solo con l’impegno congiunto di istituzioni e cittadini sarà possibile mantenere un ambiente più pulito e sicuro.

Il Comune di Manfredonia continuerà a monitorare la situazione e ad attuare interventi periodici per garantire elevati standard di pulizia e igiene urbana.

Lo riporta IlSipontino.net.