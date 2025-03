ASL Foggia – Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola: Nuovi Interventi per Potenziare i Servizi e la Sicurezza

CERIGNOLA (FOGGIA) – Sono stati recentemente completati una serie di interventi strutturali e tecnologici presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi offerti e garantire maggiore sicurezza agli utenti.

Il taglio del nastro ha visto l’attivazione di un sistema di controllo degli accessi nell’area parcheggio, una nuova sala operatoria di Oftalmologia e una risonanza magnetica nucleare all’avanguardia.

Inoltre, sono stati ultimati i lavori per il potenziamento del Reparto di Anestesia e Rianimazione e per il Laboratorio Analisi.

Parcheggio Automatizzato e Videosorveglianza: Efficienza e Sicurezza per Gli Utenti

Una delle principali novità riguarda l’area parcheggio. Su una superficie di 4.700 metri quadrati, sono stati creati 171 posti auto per gli utenti, di cui 4 riservati a persone con disabilità e 4 per donne in gravidanza o con bambini fino a due anni.

Inoltre, sono stati destinati 104 posti per il personale, su un’area di 2.600 metri quadrati.

Per garantire una maggiore sicurezza, è stato attivato un sistema di videosorveglianza composto da 30 telecamere ad alta definizione con infrarossi, insieme a un nuovo sistema di illuminazione esterna, che prevede 54 proiettori a LED per migliorare la visibilità nelle ore notturne.

Viabilità e Segnaletica: Un Ambiente Più Ordinato e Sicuro

Il miglioramento della sicurezza non si limita solo al parcheggio.

Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità interna e la sostituzione della segnaletica orizzontale, per una circolazione più ordinata e sicura all’interno del presidio ospedaliero.

Innovazione Tecnologica per la Diagnosi: Oftalmologia e Risonanza Magnetica

Sul fronte delle attrezzature mediche, sono stati ultimati i lavori per l’attivazione della nuova sala operatoria di Oftalmologia e per l’installazione di una risonanza magnetica nucleare.

Questo strumento di ultima generazione permette di eseguire esami non invasivi e rapidi su vari distretti anatomici, tra cui quelli neurologici, muscoloscheletrici, addominali, vascolari, senologici, cardiologici e total body. A completamento degli interventi, è stata allestita anche una nuova stanza destinata al tavolo radiologico.

Potenziamento del Reparto di Anestesia e Rianimazione: Più Posti Letto e Nuove Risorse

Il Reparto di Anestesia e Rianimazione ha visto un significativo potenziamento, con l’incremento da 4 a 8 posti letto.

L’intervento, del valore di 990.000 euro, è stato finanziato grazie ai fondi del Decreto Rilancio, di cui 445.000 euro destinati all’acquisto di apparecchiature mediche di ultima generazione.

Inoltre, è stata sottoscritta una convenzione con il Policlinico di Bari per garantire la copertura dei turni di guardia con 4 nuovi dirigenti medici anestesisti.

Il blocco operatorio è stato rafforzato con l’assunzione di 5 nuovi infermieri, per garantire un servizio ancora più efficiente.

Con questi interventi, il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola si conferma come una struttura all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di salute della comunità, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità dei servizi offerti.