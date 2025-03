Romano Prodi torna a parlare della lite con la giornalista di Mediaset riguardo al manifesto di Ventotene e, dopo il nuovo video che lo mostra mentre le tira una ciocca di capelli, ammette di aver commesso un errore. Tuttavia, il professore rifiuta le strumentalizzazioni e si difende: “Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall’audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista”. Prodi, quindi, rivendica “la propria storia e la propria onorabilità” e rifiuta le polemiche: “Come se un’intera vita non contasse, come se il futuro non esistesse”.

La polemica non si placa

La polemica, però, continua a infiammarsi. Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica il video accusando Prodi e la sinistra di aver mentito: “Ah, e il ‘patriarcato’? Cosa dicono le anime belle della sinistra, quelli ‘buoni e giusti’ sempre col ditino alzato? Come al solito taceranno. Vergogna”. Anche la ministra Daniela Santanchè interviene, facendo un parallelismo con i recenti insulti rivolti da Giovanni Donzelli (FdI) a un giornalista del Fatto Quotidiano: “Una parolaccia di destra indigna più di una tirata di capelli a una donna. Così la libertà di stampa di sinistra assolve Prodi ma condanna Donzelli”.

Da Fratelli d’Italia, la deputata Barbara Polo rincara la dose, accusando Prodi di aver mentito: “Le nuove immagini dimostrano che la tirata di capelli c’è stata eccome”. Il caso arriva anche in Aula alla Camera, durante la discussione della mozione di sfiducia al ministro Carlo Nordio, con Pietro Pittalis (FI) che stigmatizza l’assenza di condanne da parte del centrosinistra: “Chi si arroga il diritto di tirare i capelli, solo perché si chiama Romano Prodi, non può restare impunito“.

Le reazioni di Bersani e Boldrini

Per Pier Luigi Bersani, “Prodi ha fatto un gesto da nonno, ma la giornalista non è sua nipote e certamente c’è stato qualcosa di indelicato e sbagliato“. Sulla stessa linea, Laura Boldrini commenta: “Prodi ha sbagliato, non avrebbe dovuto fare quel gesto. Non doveva fare quel gesto, non ho problemi a dirlo”.

Sostegno a Prodi

Nel frattempo, arriva anche il sostegno da parte di alcuni esponenti del centrosinistra. Giorgio Gori, eurodeputato, scrive su X: “Noi stiamo con Romano Prodi“. Anche il senatore Alessandro Alfieri esprime sui social la sua gratitudine per l’ex presidente del Consiglio: “Oggi più che mai è importante da parte della nostra comunità rinnovare la stima e la gratitudine nei suoi confronti”. Tuttavia, al Nazareno non si commenta molto, e tra i deputati dem si preferisce evitare di affrontare la questione: “Non so, non sarebbe un bel gesto, ma davvero non ho visto il video…”, commenta una deputata del PD.

Lo riporta TGCOM24.it.