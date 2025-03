Sport, teatro e musica in carcere: parte “Liberi con il Movimento” a San Severo

San Severo, 27 marzo 2025 – Prenderà ufficialmente il via nella Casa Circondariale di San Severo il progetto “Liberi con il Movimento”, un’iniziativa innovativa a forte impatto sociale e culturale. Ideato da Ilario De Angelis e promosso dall’associazione culturale e sportiva dilettantistica Fitness Family di San Severo, il progetto nasce con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale attraverso un percorso multidisciplinare che integra sport, musica, teatro, cineforum e pittura.

Sostenuto da Sport e Salute e Sport e Governo, il programma avrà una durata di 18 mesi e vedrà la collaborazione di prestigiosi partner istituzionali e associativi, tra cui:

Università di Foggia, con il supporto del SimUMed;

APS Fino in Cima;

Muse Modern Music Academy;

Caritas Diocesi di San Severo;

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di San Severo;

Psicologa Dott.ssa Iris Elvira De Angelis.

SPORT, ARTE E FORMAZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE

“Liberi con il Movimento” non si limiterà alla pratica sportiva, ma proporrà un approccio interdisciplinare che includerà anche la formazione in primo soccorso e diverse forme di espressione artistica. L’obiettivo è fornire ai detenuti strumenti concreti per la crescita personale e il reinserimento nella società, valorizzando le loro capacità e offrendo nuove opportunità di riscatto.

Ilario De Angelis, da anni impegnato in progetti a sfondo sociale, guiderà il percorso con la sua esperienza e professionalità, ponendo l’accento su inclusione, benessere psicofisico e sviluppo personale.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport e l’arte possano trasformarsi in strumenti di cambiamento, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per i partecipanti. Il coinvolgimento di diverse realtà associative e istituzionali dimostra l’importanza della collaborazione nel promuovere valori di solidarietà, crescita e inclusione.

Con entusiasmo e impegno, “Liberi con il Movimento” si prepara a lasciare un segno tangibile nella vita dei detenuti, dimostrando che il cambiamento è possibile attraverso la cultura, lo sport e la condivisione di esperienze.

