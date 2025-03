Napoli è sotto shock per la tragica morte di Diego De Vivo, un giovane calciatore di soli 14 anni, colpito da un malore mentre si trovava al campo della Cantera Napoli, una scuola calcio situata nel quartiere San Pietro a Patierno. Il ragazzo, che era stato appena accompagnato dai genitori all’allenamento, è morto sul campo prima che la seduta iniziasse.

Secondo le prime ricostruzioni, Diego sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. L’intervento dei carabinieri del nucleo operativo e di una pattuglia mobile di zona è stato immediato, ma purtroppo non è servito a salvargli la vita. La salma di De Vivo è attualmente a disposizione della Procura di Napoli, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.

La Cantera Napoli è sconvolta per quanto accaduto e ha deciso di sospendere tutte le attività. Sui social, la scuola calcio ha scritto: “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione“. Un’intera comunità piange la prematura scomparsa di un giovane talento.