Vieste in lotta per la sanità: la comunità dice no ai tagli ai servizi

Una sala consiliare gremita e un messaggio inequivocabile: Vieste non resterà in silenzio di fronte al progressivo smantellamento della sanità locale. L’assemblea pubblica “La Sanità Negata”, promossa dall’omonima associazione guidata dal dottor Giovanni Denittis, ha visto una grande partecipazione di cittadini, con il pieno sostegno della Giunta comunale.

Al centro del dibattito, una situazione allarmante: carenza di medici, disservizi nel 118, difficoltà di accesso alle cure. Problemi che si aggravano con l’arrivo dell’estate, quando la popolazione cresce esponenzialmente.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha espresso una ferma opposizione allo spostamento dei medici di base nella struttura di Coppitella, una scelta che priverebbe il centro cittadino di un presidio sanitario essenziale. “È un provvedimento calato dall’alto, senza confronto con la comunità. Penalizza anziani e fragili, e non possiamo accettarlo”, ha dichiarato il primo cittadino.

Nobiletti ha ricordato le battaglie portate avanti negli anni per difendere il diritto alla salute: dall’elisoccorso notturno alla tutela della Guardia Medica, fino ai ripetuti incontri con ASL e Regione per potenziare il 118. “Abbiamo sempre cercato il confronto, ma non accetteremo compromessi a danno della collettività”, ha ribadito.

L’assessora al Welfare Graziamaria Starace ha annunciato che il Comune metterà a disposizione un locale in comodato gratuito all’associazione “La Sanità Negata”, per garantire un presidio stabile sul territorio. “Il patrocinio comunale è un segnale concreto di vicinanza istituzionale”, ha sottolineato.

L’assemblea ha segnato l’avvio di una grande mobilitazione cittadina, che sarà condotta in modo pacifico e democratico. L’obiettivo è chiaro: ottenere ascolto, rispetto e servizi sanitari adeguati.

“Il diritto alla salute non si negozia”, è stato il messaggio finale, ribadito con determinazione da un’intera comunità pronta a farsi sentire.

Lo riporta l’Immediato.net.