Violazione dei diritti ai LSU da parte del Comune di Manfredonia e dell’Ase: interrogazione

L’interrogazione, presentata congiuntamente da Antonio Tasso, relatore principale, e Massimiliano Ritucci, nell’ultimo consiglio comunale, si è concentrata sulla violazione dei diritti di diciassette lavoratori ex LSU da parte del Comune di Manfredonia e della società partecipata ASE, responsabile della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana, nel periodo 2015-2019. I due consiglieri di minoranza interrogano l’Amministrazione sulla volontà di rendere giustizia celermente ai lavoratori e dunque accogliere le loro richieste.

I diciassette lavoratori hanno citato in giudizio il Comune di Manfredonia e la partecipata ASE, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e la qualificazione dell’attività lavorativa svolta, con la qualifica di LSU, come un “rapporto di lavoro subordinato a termine.” Secondo il ricorso presentato dall’avv. Innocenza Starace, i lavoratori, pur operando di fatto come dipendenti, non hanno ottenuto il riconoscimento dei diritti economici e previdenziali spettanti.

Dal ricorso presentato dall’avv. Starace presso il Tribunale di Foggia al Giudice del Lavoro si deduce che “…Tali violazioni ai propri obblighi datoriali sono state in seguito rimosse dall’A.S.E. S.p.A., come si evince dalla conclusione del procedimento penale appena sopra citato, ma il rimedio posto in essere nei confronti di esse è necessariamente soltanto pro futuro, non potendo in alcun modo agire anche retroattivamente a rimozione dell’ingente pregiudizio subito dagli L.S.U. qui ricorrenti a causa del comportamento inadempiente della Società, reiterato per tutto il loro lungo periodo di impiego presso di essa precedente al 03/07/2019. Tra l’altro, tale comportamento consolidato dell’A.S.E. S.p.A., fortemente pregiudizievole nei confronti dei ricorrenti fino alla sua rimozione, avvenuta solo nel 2019, violava palesemente anche l’art. 23 punto 2 del Regolamento per le Attività Socialmente Utili a Sostegno dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, adottato con la deliberazione di G. C. n. 91 del 05/04/2013 e tuttora vigente, in cui si dispone che “i Responsabili cui sono assegnati i L.S.U. sono tenuti a: … 2. Fornitura di tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la necessaria formazione/informazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro”… Per cui, la flagrante violazione di tale normativa comunale e nazionale da parte dell’A.S.E. S.p.A., reiterata per anni e rimossa solo pro futuro a partire dal 2019 come sopra descritto, è certamente sanzionabile a titolo di risarcimento dei danni così causati a tutti gli L.S.U. qui ricorrenti.”

Alla luce di quanto sopra esposto e dalle istanze presentate nel ricorso, i ricorrenti ovvero i LSU, chiedono al Giudice del Lavoro dell’adito Tribunale, previa fissazione dell’udienza di discussione della causa, di “…condannare il Comune di Manfredonia e l’A.S.E. S.p.A. in solido al risarcire tutti i danni ai ricorrenti in epigrafe, nella misura, valutata in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura di €.100.000,00 ciascuno, salvo altra a determinarsi in corso di causa, e a corrispondere in solido le rispettive differenze retributive come indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Condannare il Comune di Manfredonia e l’A.S.E. S.p.A. in solido al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, da distrarsi in favore dell’Avv. Innocenza Starace quale procuratrice antistataria”.