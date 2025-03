Cerignola, rubata l’auto con il materiale sanitario per una giovane malata rara: un caso ancora attuale (ph. Facebook Angela Quitadamo)

CERIGNOLA (FG) – Un furto che lascia sgomenti quello subito da Angela Quitadamo, artista delle ceramiche daunie, e sua figlia Miriam, affetta da una rara malattia.

La loro auto, contenente materiale sanitario essenziale per le cure della giovane, è stata rubata e successivamente ritrovata smontata e abbandonata a Cerignola.

Un episodio che non solo rappresenta un colpo durissimo per la famiglia, ma che evidenzia ancora una volta il dilagare della criminalità nella zona. Tra la disperazione e la rabbia, Angela ha raccontato la drammatica esperienza:

“Ci hanno chiamate a Cerignola per il riconoscimento dell’auto e abbiamo visto questo scempio. Hanno portato via anche un macchinario con sondino nasogastrico, fondamentale per trattare due patologie rare, la tracheomalacia e la broncodisplasia.

Ci sentiamo violate, lasciate sole in una battaglia quotidiana.”

L’auto, parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili, rappresentava per Miriam un vero e proprio mezzo di sopravvivenza, necessario per spostarsi tra diverse strutture ospedaliere.

Il furto ha quindi aggravato una situazione già precaria, lasciando la famiglia senza un mezzo per garantire le cure essenziali alla ragazza.

“Hanno rubato l’auto salvavita di mia figlia. Senza quel mezzo non possiamo raggiungere le quattro strutture ospedaliere che la aiutano a vivere.

Dopo 30 interventi chirurgici, siamo costrette a spostarci fuori regione e ora tutto questo ci viene negato. La nostra vita è diventata un incubo.”

A rendere ancora più amaro il quadro, l’assenza di risposte da parte dell’assicurazione, che dopo mesi non ha ancora fornito un supporto concreto. Angela lancia un appello disperato alle istituzioni:

“Lo Stato italiano deve aiutarci. Non abbiamo più una vita dignitosa e spesso pensiamo di arrenderci. Siamo stanche di lottare senza aiuti.”

L’episodio, avvenuto alla fine dello scorso anno, torna oggi di stretta attualità alla luce dell’ondata di furti che sta colpendo Cerignola, con auto rubate in pieno giorno e in pieno centro.

Un fenomeno che preoccupa sempre più la cittadinanza e che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla capacità delle istituzioni di arginare una criminalità che sembra fuori controllo.

Lo riporta insidecapitanata.it