Eclisse di sole in Sardegna: tutto quello che c'è da sapere

Sabato 29 marzo, la Sardegna avrà l’opportunità di assistere a un fenomeno straordinario: un’eclisse parziale di Sole. Durante la mattina, la Luna, nel suo movimento attorno alla Terra, coprirà parzialmente il Sole, dando vita a questo raro evento. Tuttavia, l’eclisse non sarà visibile allo stesso modo in tutta l’isola e in Italia, poiché l’ombra della Luna sarà molto piccola rispetto alle dimensioni del nostro pianeta.

A Cagliari, l’eclisse inizierà alle ore 11:24, con il massimo della copertura previsto per le 11:54, quando il Sole sarà coperto per circa il 3%. Il fenomeno terminerà intorno alle 12:23. A Sassari, invece, le condizioni saranno leggermente migliori, con una copertura che arriverà quasi al 5%. L’eclisse a Sassari avrà inizio alle 11:21, il massimo si verificherà alle 11:56 e finirà alle 12:31.

Per osservare correttamente l’eclisse, è fondamentale proteggere gli occhi con filtri solari appositi o utilizzare vetrini da saldatore con una gradazione pari a 14. Il massimo della copertura dell’eclisse sarà visibile in Quebec, ma anche in Sardegna il fenomeno rimarrà parziale.

In occasione di questo evento, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato un evento speciale alle ore 11:00 presso la sede di Piazza Unione Sarda. Durante l’incontro, saranno spiegati il fenomeno dell’eclisse e il comportamento della nostra stella. Successivamente, all’aperto, sarà possibile osservare il Sole e l’eclisse attraverso un telescopio. Fra i telescopi disponibili, uno sarà dotato di filtri speciali per visualizzare le protuberanze solari e l’attività atmosferica del Sole, sempre che le condizioni meteo lo permettano.

