Nel corso della nuova puntata di La Volta Buona di oggi, venerdì 28 marzo, Francesca Cipriani ha raccontato una terribile esperienza legata alla chirurgia estetica, sottolineando i gravi rischi che può comportare. Insieme a Raffaella Fico e Manuela Arcuri, ha discusso degli interventi estetici e dei pericoli che alcuni possono nascondere. Durante la trasmissione, erano presenti anche un chirurgo plastico e una psicologa, che hanno messo in evidenza come alcune persone ricorrano alla chirurgia a causa di disagi interiori.

Raffaella Fico, parlando della sua esperienza, ha dichiarato: «Il seno l’ho rifatto a 21 anni. Non sono contro la chirurgia estetica, ma sono contro chi esagera. Se una persona ha la possibilità e non si accetta, è giusto che si faccia operare». Raffaella ha poi raccontato come la madre inizialmente non fosse d’accordo con la sua decisione, ma che dopo aver consultato diversi medici, ha scelto il chirurgo che le ha spiegato in dettaglio i rischi dell’intervento.

Manuela Arcuri, al contrario, non ha mai ricorso alla chirurgia estetica, spiegando: «Da adolescente non mi vedevo bene con il mio seno, che era troppo prosperoso e scomodo, ma poi ho imparato ad apprezzare ciò che ho».

Francesca Cipriani, invece, ha raccontato di essersi sottoposta a vari interventi chirurgici, in particolare al seno, a causa delle esperienze di bullismo vissute durante l’adolescenza: «Durante l’adolescenza sono stata bullizzata e quelle ferite mi hanno creato gravi problemi, portandomi a cercare un ideale di perfezione che non avrei mai potuto raggiungere».

Ma il racconto più drammatico riguarda l’intervento ai glutei: «Quando ho deciso di rifare i glutei, ho rischiato la vita. Il chirurgo non era competente, ma lavora ancora a Milano. Ho denunciato e sono stata risarcita. Mi hanno dovuto mettere 200 punti per sistemare tutto. Il medico mi aveva aperto delle tasche interne per inserire le protesi, ma ha distrutto completamente il muscolo delle natiche, sistemando le protesi sotto solo due millimetri di pelle. È stata un’esperienza terribile, ma ora sto bene».

Lo riporta leggo.it.