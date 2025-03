Furto al Roncalli di Manfredonia: sottratti PC e materiale didattico

Colpo nella notte all’istituto Roncalli di Manfredonia, nel plesso di Piazza Europa. Alunni e docenti, giunti a scuola la mattina successiva, hanno trovato i cancelli chiusi: ignoti hanno sottratto computer e materiale didattico dai laboratori informatici, compresi dispositivi destinati alla didattica per studenti diversamente abili.

L’ingresso a scuola è stato posticipato di circa un’ora per consentire al personale scolastico e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del furto. L’ammontare del danno è ancora in fase di valutazione.

Emergenza sicurezza a Manfredonia

L’episodio si inserisce in un periodo di crescente allarme per la sicurezza cittadina: nelle ultime settimane Manfredonia è stata teatro di numerosi furti in appartamenti, attività commerciali e automobili. La comunità chiede con sempre maggiore urgenza un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio per contrastare questa escalation di criminalità.

Lo riporta IlSipontino.net.