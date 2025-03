Guanciale, 'Commissario Ricciardi e l'educazione ai sentimenti'

“Ricciardi è una persona ultra sensibile che, per proteggere se stesso e le persone che ha accanto, ha deciso di schermarsi al mondo e di chiudersi.

Questa corazza ha deciso di smantellarla e nell’ultima stagione sparisce.

Scopre che è molto difficile vivere così, ma che il gioco vale la candela perché i benefici che possono arrivare aprendosi sono molti”. Lo ha detto l’attore Lino Guanciale presente al Bif&st di Bari dove è stato proiettato in anteprima il primo episodio de ‘Il commissario Ricciardi 3’, la nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e della quale Guanciale è protagonista.

“Il finale – ha aggiunto – è noto a chi conosce tutta la saga letteraria, è la storia di una grande educazione ai sentimenti.

Per me è stato emozionante vedere Ricciardi alle prese con situazioni divertenti nei confronti delle quali era inadeguato e questo accrescerà l’amore e la tenerezza nel guardarlo e partecipare alle sue avventure”.

“Come sa chi ha letto i romanzi – ha aggiunto – la terza stagione prende gli ultimi libri del primo ciclo di Ricciardi.

Il commissario si trova in situazioni che non avrebbe mai immaginato, in beghe legali legali legate all’organizzazione di un matrimonio, a un fidanzamento tempestoso, questo porta a galla corde leggere e brillanti che prima il personaggio non aveva avuto modo di esprimere perché le aveva negate a se stesso. Sarà una serie più ricca di registri in cui il protagonista sarà visto in condizioni insospettabili”. A chi gli chiedeva quando sarà organizzata una cena con commissario Ricciardi e Lolita Lobosco, a Bari, davanti a un piatto di spaghetti all’assassina, ha risposto con ironia: “Quanto vuole Lolita, è impegnatissima”.

