La sezione di appello del Tribunale di Giustizia della Catalogna assolve l’ex calciatore brasiliano dall’accusa di aggressione sessuale per la quale era stato condannato a quattro anni e mezzo di prigione dalla Corte di Barcellona. La sezione di appello ha annullato, all’unanimità, la sentenza che aveva condannato il calciatore, poiché presenta carenze valutative che impediscono di condividere “la valutazione del Tribunale di primo grado e la conclusione a cui è giunto”.

La sala penale del tribunale superiore, composta da tre donne e un uomo, ha concluso, all’unanimità, che la testimonianza della giovane che accusava l’ex difensore del Barcellona nel dicembre 2022 non è sufficiente per mantenere la condanna dell’imputato, e che in questo caso prevale il diritto alla presunzione di innocenza. Le magistrate e il magistrato sottolineano che non considerare dimostrata l’ipotesi accusatoria non significa affermare “che l’ipotesi vera sia quella sostenuta dalla difesa dell’imputato”.

La Corte di Barcellona aveva ritenuto provato, sulla base della testimonianza della vittima, che l’ex calciatore avesse avuto rapporti sessuali completi e non consensuali con una giovane in un bagno di una famosa discoteca della zona alta di Barcellona, ma aveva notato alcune “discrepanze” tra il racconto della vittima e le immagini riprese dalle telecamere. Nonostante ciò, il tribunale aveva ritenuto che questa mancanza di concordanza non minasse la credibilità della donna.

Ma ora il Tribunale di Giustizia della Catalogna conclude che la testimonianza della vittima non è sufficiente a contraddire la presunzione di innocenza dell’ex calciatore brasiliano. L’organismo, composto dalle magistrate María Àngels Vivas (relatrice), Roser Bach e María Jesús Manzano e dal magistrato Manuel Álvarez, non condivide “la convinzione del Tribunale di primo grado espressa nella sua risoluzione, la cui esposizione contiene una serie di vuoti, imprecisioni, incongruenze e contraddizioni sui fatti, la valutazione giuridica e le sue conseguenze”.

Il tribunale ha respinto quindi i ricorsi della Procura, che chiedeva l’annullamento parziale della sentenza e, in via subordinata, l’inasprimento della pena a 9 anni, e della parte civile, che chiedeva di aumentare la pena a 12 anni, e ha assolto l’imputato, annullando le misure cautelari imposte e dichiarando d’ufficio le spese processuali.

“Siamo molto felici, finalmente è stata fatta giustizia”, ha dichiarato la sua avvocata, Inés Guardiola, commentando la risoluzione del TSJC in un’intervista al programma El Món a Rac1. La legale ha affermato di aver sempre avuto fiducia che il caso avesse questa conclusione: “Ovviamente ce lo aspettavamo, è innocente e lo abbiamo dimostrato. Siamo molto emozionati”.

L’avvocata dell’ex calciatore brasiliano è stata anche interrogata sulla possibilità di chiedere una qualche forma di risarcimento, ma ha commentato che non hanno ancora preso una decisione in merito. La decisione può essere ricorsa alla Corte Suprema.

Dani Alves è stato in carcere per 14 mesi, dal 20 gennaio 2023 al 25 marzo 2024. È stato rilasciato quando ha ottenuto la libertà provvisoria dopo aver versato una cauzione di un milione di euro.

