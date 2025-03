Lucera. Dall'Europa al Sud America: il viaggio del Sadigna Guitar Trio

‘La stagione del Cantiere’, rassegna di primavera proposta dal Cantiere delle Arti di Lucera, continua ad offrire appuntamenti di grande interesse. Dopo il successo riscosso dagli ospiti di questo mese tra i quali il Teatro della Polvere di Foggia, l’ attore Pino Casolaro ed il Maestro Luca Ligori, il quarto evento in programma vede protagonista il ‘Sadigna Guitar Trio’ che presenta il concerto ‘ Dall’ Europa ad Sud America’.

Il trio di chitarra classica composto da Carla Franciosa, Christian Campagna e Luca di Corcia propone un viaggio musicale suggestivo ed innovativo con lo scopo di diffondere, scoprire ed apprezzare brani, originali e/o arrangiati per chitarra, riconducibili allo stile europeo e sud americano. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti in tutto il territorio e finalmente approda a Lucera.

Appuntamento domenica 30 marzo 2025 presso Mechanè – Cantiere delle Arti in via Bovio 40 a Lucera