La Gradinata Est del Manfredonia Calcio lancia un messaggio di orgoglio, passione e impegno in vista dell’imminente incontro contro l’Ischia. In un comunicato che esprime la dedizione degli ultras alla causa, la tifoseria del Manfredonia ha ribadito la sua posizione come “dodicesimo giocatore”, un sostegno che non verrà mai meno, nonostante le difficoltà vissute dalla squadra e dalla società durante la stagione.

Le parole, piene di fervore e determinazione, arrivano come risposta alle accuse mosse contro la Gradinata, che è stata definita “responsabile” di atteggiamenti negativi nei confronti della gestione societaria. Il comunicato sottolinea come questi giudizi siano infondati e come, invece, la Gradinata sia sempre stata sinonimo di attivismo sociale, coerenza nei valori del movimento ultras e una tenacia che non ha mai messo in discussione il supporto alla squadra.

“Il dodicesimo giocatore siamo noi,” affermano gli ultras, riferendosi a sé stessi come il cuore pulsante della tifoseria, coloro che non hanno mai smesso di credere nella squadra, anche quando i risultati non hanno rispecchiato l’impegno profuso. La descrizione di “dodicesimo giocatore” va oltre il semplice atto di supporto: è un impegno continuo, che ha visto la Gradinata Est schierarsi in difesa dei colori bianco-blu in ogni occasione, tra le mura di casa e in trasferta, sfidando anche le limitazioni e le difficoltà che sono state imposte dalla società.

Il comunicato, scritto da un ex giocatore e ultras del Manfredonia, evidenzia il forte legame tra la tifoseria e la squadra, un legame che trascende le dinamiche calcistiche e che si nutre di amore, passione e dedizione. L’autore esprime anche la speranza che questo messaggio giunga a tutti, dai tifosi più giovani ai più anziani, affinché comprendano che essere un ultras significa essere parte di una famiglia unita e indomita, pronta a dare tutto per la propria squadra.

“Sciarpa e voce allo stadio,” conclude il comunicato, con l’appello che domenica, in occasione della partita contro l’Ischia, la Gradinata Est sia pronta a dare il massimo sostegno alla squadra, perché, come recita il messaggio finale: “La Gradinata vuole vincere.”

La tifoseria manfredoniana, dunque, non si limita ad essere spettatrice della partita, ma si fa parte attiva nel sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione, combattendo fianco a fianco con i giocatori per raggiungere l’obiettivo della salvezza.