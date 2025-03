Manfredonia: Un Petrolchimico Dietro Casa, Storia di Ingiustizia Ambientale

Il 31 marzo 2025, alle ore 17:30, si terrà un evento online dal titolo “Un Petrolchimico Dietro Casa: Manfredonia, Storia di una Catastrofe Continuata”, un’occasione per raccontare una delle più gravi ingiustizie ambientali d’Italia, quella legata al petrolchimico Enichem di Manfredonia. L’incontro è organizzato dal The Climate Reality Project Team Italy, filiale italiana del movimento globale fondato dall’ex vicepresidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la Pace, Al Gore.

L’evento si concentrerà sulla relazione tra la fabbrica e la comunità locale, approfondendo il lungo e travagliato percorso di lotta per la salute e l’ambiente, intrapreso dal Movimento Cittadino delle Donne di Manfredonia. Negli anni ’80, questo movimento ecofemminista nacque come risposta ai danni causati alla salute dei cittadini e al territorio dalla presenza del petrolchimico. Le protagoniste di questa lotta, attraverso le loro testimonianze, racconteranno gli incidenti che hanno segnato la storia della città, come la fuoriuscita di arsenico nel 1976, e gli altri episodi successivi di contaminazione.

Un tema centrale dell’incontro sarà la battaglia legale portata avanti dalle donne di Manfredonia, che hanno ottenuto una vittoria storica con il ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Verranno inoltre discussi i danni causati al benessere della popolazione e l’inquinamento persistente derivante dalle attività del petrolchimico, nonché la lotta contro la “Deep Sea Carrier” – la nave dei veleni – che ha suscitato una grande rivolta popolare.

Interverranno alla discussione numerosi esperti e testimoni dell’epoca. La Prof.ssa Rosa Porcu, Presidente della Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia, e la Prof.ssa Sipontina Santoro del Movimento Cittadino Donne di Manfredonia condivideranno le loro riflessioni sull’importanza della Ricerca Partecipata sulla salute della comunità. Saranno presenti anche la storica Dott.ssa Giulia Malavasi, che ha contribuito alla raccolta di testimonianze storiche sull’Enichem e sugli incidenti, e il sociologo Prof. Silvio Cavicchia, che si concentrerà sulla trasformazione dell’Enichem da catastrofe annunciata a strumento di distruzione, evidenziando la necessità di bonifiche territoriali complete. Inoltre, il medico Dott. Renato Sammarco, Presidente ISDE Provincia di Foggia, presenterà i dati relativi alla salute pubblica, che testimoniano l’impatto del petrolchimico sulla popolazione.

Questo evento mira anche a mettere in evidenza la necessità di un cambiamento radicale per superare le logiche che hanno portato al persistente inquinamento. La Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia, promotrice dell’incontro, vuole sottolineare l’importanza di una rinascita sostenibile per il Gargano, partendo da una bonifica concreta e dal coinvolgimento delle istituzioni in piani di salute pubblica.

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi tramite il sito Eventbrite, dopodiché il link per accedere alla diretta Zoom sarà inviato via email due giorni prima. Il link per la registrazione è disponibile anche sulla pagina Facebook della Casa della Salute e dell’Ambiente.

Un’occasione unica per conoscere da vicino una lotta che continua a scuotere una comunità, spesso ignorata, ma che combatte con determinazione per il diritto alla salute e alla giustizia ambientale.