Michael Schumacher, le ultime rivelazioni: "Non riesce più a comunicare"

Le condizioni di salute di Michael Schumacher, oggi 56enne, sono un argomento trattato raramente dai suoi familiari e da coloro che si prendono cura di lui. Le ultime informazioni sono giunte da Felix Gorner, un giornalista tedesco molto vicino al pilota e alla sua famiglia, considerato una fonte affidabile per le sue dichiarazioni.

Sono passati 12 anni dal tragico incidente sugli sci che ha cambiato la vita del campione. Nonostante ciò, i suoi successi rimangono indelebili nella memoria degli appassionati di Formula 1: sette titoli mondiali, di cui ben cinque consecutivi con la Ferrari. Ma come sta oggi Schumacher?

Felix Gorner ha fornito un aggiornamento dopo lungo tempo: «È una persona bisognosa di cure, dipendente da chi lo assiste, che non riesce più a esprimersi verbalmente. La situazione è molto triste», ha dichiarato, come riportato dal Corriere della Sera. Schumacher, infatti, non è più in grado di comunicare in modo verbale. Attualmente si trova nella sua residenza sul lago di Ginevra, dove è assistito dalla moglie Corinna e da un team di medici.

Gorner ha anche rivelato che le persone che possono avvicinarsi a Schumacher sono molto poche: «Massimo 20 persone» fanno parte della sua cerchia ristretta. Una scelta che, secondo il giornalista, è perfettamente comprensibile, dato che la famiglia ha sempre protetto con cura la vita privata del campione. Anche il figlio di Schumacher, nel documentario su Netflix, aveva accennato alle difficoltà di comunicazione con il padre, affermando: «Io e papà dovremo capirci in modo diverso».

Lo riporta msn.com.