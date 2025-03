Bari scende in piazza per Zelensky PH ANSA

L’illusione di una ‘fine della storia’, come profetizzato da Francis Fukuyama, si è infranta bruscamente con l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Questo evento, che ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa, ha rivelato la fragilità dell’ordine internazionale post-Guerra Fredda, un ordine che si credeva consolidato sulla base dei principi di democrazia liberale e cooperazione internazionale.

Precedentemente, interventi come quelli in Georgia nel 2008 e l’annessione della Crimea nel 2014 avevano già segnalato la revisione della politica estera russa, caratterizzata da un crescente volontà di ristabilire una sfera di influenza nella regione. Tuttavia, la risposta occidentale, principalmente attraverso la NATO, aveva contenuto, seppur parzialmente, l’escalation, privilegiando il dialogo e la diplomazia.

Oggi, la NATO si trova di fronte a nuove sfide, in particolare a causa delle tensioni con la presidenza statunitense, che hanno messo in discussione la coesione dell’Alleanza. Le ragioni di queste tensioni rimangono oggetto di dibattito, spaziando da divergenze economiche a contrasti strategici sulla ripartizione degli oneri militari. In questo contesto, l’iniziativa di una ‘Coalizione dei volenterosi’, promossa da Emmanuel Macron, mira a fornire all’Ucraina una posizione negoziale più forte per una pace duratura, cercando di colmare il vuoto di leadership.

Parallelamente, l’Europa ha stanziato ingenti risorse per il riarmo, in risposta al conflitto ucraino, riconoscendo la necessità di rafforzare la propria capacità di difesa. Tuttavia, voci critiche, soprattutto in Italia, mettono in guardia contro un’escalation, sostenendo che la Russia non rappresenti una minaccia diretta e che l’Europa dovrebbe evitare di essere trascinata in una guerra che non le appartiene.

Per comprendere appieno la natura del conflitto, è essenziale contestualizzare storicamente le tattiche di invasione russe. Come documentato in numerosi conflitti, tra cui la Seconda Guerra Cecena e la guerra in Siria, le invasioni russe sono spesso precedute da bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili e militari, seguiti da avanzate di mezzi pesanti e atrocità come quelle di Bucha. Questi eventi, insieme ai flussi di rifugiati che ne derivano in ragione degli stupri di massa e all’imposizione di governi fantoccio a seguito di referendum farlocchi e con i militari a presidiare le urne, delineano un modello di invasione che si ripete. Ma lo stesso era accaduto in precedenza per mano dei partigiani di Tito in Istria, o in Kosovo per mano dei serbi, dimostrando che tali atrocità non sono esclusive di una singola nazione.

L’imperativo etico di condannare la guerra è universale. Tuttavia, il pacifismo cristiano non implica l’indifferenza di fronte all’aggressione. La difesa dei più vulnerabili, come minori e indifesi, è un dovere morale che trascende la rinuncia alla violenza personale. Chiunque ignori questa distinzione, cioè i porgitori di guance altrui, lo fa con dolo o è vittima di una guerra ibrida, una forma di conflitto che manipola l’informazione per distorcere la realtà. La guerra ibrida utilizza la propaganda per proiettare le intenzioni dell’aggressore sulla vittima, anticipando così l’accusa e la riprovazione. Questa tattica si basa sul principio, reso celebre da Goebbels, che una menzogna ripetuta cento volte diventa verità.

Esempi di questa manipolazione includono la colpevolizzazione della vittima di violenza sessuale, accusata di aver provocato l’aggressore con il suo abbigliamento. Oppure l’accusa alla NATO di aver provocato la Russia con l’allargamento ai paesi confinanti, quando in realtà la NATO è un’alleanza difensiva a cui i paesi si uniscono per propria volontà a seguito di minaccia imperialistica russa.

Una tattica di manipolazione particolarmente insidiosa è l’accusa, rivolta all’Ucraina invasa e al suo presidente Zelensky, di essere nazisti. Questa narrazione, che ignora le origini ebraiche e russofone di Zelensky, mira a screditare la vittima e a giustificare l’aggressione. In realtà, è proprio il leader russo ad aver utilizzato un pretesto fittizio, simile a quello dei Sudeti impiegato dai nazisti per invadere la Cecoslovacchia, per legittimare la propria azione. Questa strategia di disinformazione, che inverte i ruoli di vittima e aggressore, è un elemento centrale della guerra ibrida.

L’obiettivo è creare una falsa equivalenza, dipingendo l’Ucraina come una minaccia nazista e la Russia come un difensore. È cruciale smascherare questa manipolazione, riconoscendo la chiara distinzione tra l’aggressore e la vittima.

La storia ci insegna che l’uso di pretesti fittizi per giustificare l’invasione è una tattica ricorrente, e la sua ripetizione non ne cambia la natura, anche se sembra che in Italia possa attecchire, a causa di una certa polarizzazione del dibattito pubblico e della diffusione di disinformazione.