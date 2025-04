Scambio elettorale mafioso, l’ex consigliere Olivieri ai domiciliari

Dopo 13 mesi di carcere, Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale pugliese, lascia la detenzione per scontare gli arresti domiciliari in una casa a Parabita (Lecce), presso un parente. Il gup di Bari, Giuseppe De Salvatore, ha accolto la richiesta dei suoi avvocati Gaetano e Luca Castellaneta.

Olivieri era stato arrestato il 26 febbraio 2024 nell’ambito dell’inchiesta “Codice Interno”, condotta dalla Dda e dalla squadra mobile di Bari, con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione.

Imputato insieme ad altri 108 indagati, è sotto processo con rito abbreviato. Per lui, la Dda ha chiesto 10 anni di reclusione, sostenendo che nel 2019 avrebbe ottenuto l’elezione della moglie, Maria Carmen Lorusso, al consiglio comunale di Bari grazie ai voti di tre clan mafiosi.

Lorusso è tornata in libertà lo scorso ottobre, dopo otto mesi agli arresti domiciliari.

Lo riporta Ansa.it.