Siccità, Alleanza tra Puglia e Molise per Garantire Risorse Idriche: Un Progetto Strategico per il Futuro (fonte: repubblica)

FOGGIA – Puglia e Molise uniscono le forze per fronteggiare la persistente crisi idrica e garantire riserve idriche adeguate sia per l’uso potabile che per l’irrigazione agricola.

Un’iniziativa che mira a rispondere alle necessità delle zone interne del Molise ancora prive di adeguata infrastrutturazione e che coinvolge un potenziale trasferimento di risorse idriche dal Molise alla Puglia, a beneficio in particolare delle terre foggiane.

Questo accordo è il frutto di un incontro di confronto tra i vertici di Coldiretti delle due regioni.

Alla discussione hanno partecipato Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, Claudio Papa, presidente di Coldiretti Molise, e i rappresentanti regionali Adamo Spagnoletti, Aniello Ascolese e Mario de Matteo, presidente di Coldiretti Foggia.

La Necessità di Accelerare il Progetto di Infrastrutturazione Irrigua

L’obiettivo principale, come spiegato da Alfonso Cavallo, è di dare un’accelerata al progetto già avviato nel 1978, che prevede la realizzazione di una condotta di 10 km per convogliare l’acqua dall’invaso del Liscione fino a quello di Occhito. “Questa infrastruttura è fondamentale, prima di tutto per le aree interne del Molise, ma anche per la Puglia” – ha sottolineato Cavallo, evidenziando come il surplus di acqua trattenuta nelle dighe molisane possa essere trasferito alla Puglia, creando un duplice beneficio per entrambe le regioni.

Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, ha aggiunto che il surplus di acqua non utilizzato dal Molise potrebbe essere acquistato dalla Puglia, abbattendo i costi per gli utenti molisani e favorendo così la gestione più efficiente delle risorse idriche, con ricadute positive anche per l’agricoltura.

Una Soluzione per il Basso Molise e l’Alto Tavoliere

Nel frattempo, Coldiretti Molise ha sollevato preoccupazioni sulla situazione di crisi idrica che interessa l’Alto Tavoliere, una delle zone agricole più colpite dalla scarsità d’acqua.

Tuttavia, grazie allo sblocco dei finanziamenti destinati al Consorzio di Bonifica “Basso Molise”, si stanno realizzando opere per incrementare l’irrigazione nelle aree di San Martino in Pensilis e Ururi, comuni situati vicino al confine con la Puglia.

Questi interventi, una volta completati, potrebbero facilitare la realizzazione del tanto discusso “tubone”, contribuendo ad alleviare la crisi idrica nel foggiano.

La Necessità di Interventi Strutturali

Secondo Coldiretti, per garantire la competitività dell’agricoltura e affrontare le sfide della siccità, è fondamentale programmare interventi strutturali. Le crisi idriche, infatti, sono ormai una costante, e i fenomeni siccitosi si verificano ogni anno, compromettendo la qualità e la quantità di acqua disponibile.

Le recenti piogge hanno offerto un piccolo sollievo, con un minimo aumento delle riserve idriche in Capitanata, ma la situazione rimane critica. A febbraio, infatti, la Puglia ha registrato un periodo particolarmente siccitoso, aggravando la situazione idrica, che potrebbe sfociare in nuove emergenze nei prossimi mesi.

La Puglia e la Crisi Idrica: Un Problema Strutturale

Il panorama resta preoccupante, con il rischio che l’aumento dei livelli del mare e la risalita del cuneo salino possano rendere inutilizzabili le risorse idriche e danneggiare i terreni agricoli. La Puglia, infatti, è la regione d’Italia con la minore quantità di pioggia, con soli 641,5 millimetri annui, e questo ha impatti devastanti sull’agricoltura, che ogni anno subisce danni ingenti a causa della siccità.

Inoltre, la Puglia ha il primato negativo per quanto riguarda la disponibilità di acqua pro capite, con soli 1000 metri cubi annui, meno della metà della media nazionale di 2330 metri cubi. Questo, unito alla dispersione dell’89% dell’acqua piovana, rende evidente l’urgenza di interventi per ottimizzare la gestione delle risorse idriche.

Il Futuro: Investire in Infrastrutture per Garantire l’Acqua

In conclusione, Coldiretti Puglia ha ribadito che la regione non può più permettersi di sprecare risorse idriche. È necessaria una pianificazione strategica per ristrutturare l’intero sistema idrico e idrogeologico, assicurando l’approvvigionamento per la popolazione e per le attività agricole. Solo così si potranno proteggere le coltivazioni e garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura e le industrie pugliesi.