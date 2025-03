Torna l'ora legale: lancette in avanti domenica 30 marzo

Domenica 30 marzo scatta l’ora legale: le lancette degli orologi verranno spostate un’ora in avanti e resteranno in vigore fino al 26 ottobre. Questo cambiamento comporterà benefici economici e ambientali significativi per l’Italia.

Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, l’adozione dell’ora legale porterà a un risparmio di circa 100 milioni di euro grazie a un minor consumo di energia elettrica. Si stima che l’Italia ridurrà i consumi di circa 330 milioni di kWh, un risparmio che avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica di circa 160 mila tonnellate.

Il risparmio economico per il 2025 è calcolato considerando il costo medio del kilowattora di 29,9 centesimi di euro per il primo trimestre, un dato che consente di quantificare il beneficio anche in termini di fabbisogno di 125 mila famiglie per l’intero anno.

Dal 2004 al 2024, il minore consumo di energia derivante dall’ora legale ha portato a un risparmio complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro, con un consumo totale ridotto di 11,7 miliardi di kWh.

Lo riporta Ansa.it.