Le ricerche del commando armato che ha assaltato due portavalori della Battistolli sulla Variante Aurelia, all’altezza di San Vincenzo (Livorno), proseguono senza sosta. I carabinieri, con l’ausilio di elicotteri dotati di visori notturni, stanno setacciando l’area, ma finora senza esito. Secondo gli investigatori, il gruppo era composto da almeno nove persone e avrebbe portato via circa 4 milioni di euro, trasportati nei borsoni neri usati per il colpo. Il denaro era destinato al caveau di Grosseto per il pagamento delle pensioni.

Un assalto organizzato nei minimi dettagli

La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per rapina, affidando le indagini ai carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e alla compagnia di Piombino. Secondo la ricostruzione, la banda ha bloccato il convoglio in un tratto a corsia unica per lavori utilizzando due furgoni rubati, uno davanti e uno dietro. Sono stati esplosi almeno 20 colpi contro il primo portavalori, oltre a diversi spari in aria a scopo intimidatorio. Le cinque guardie giurate a bordo sono state disarmate ma non ferite.

L’esplosione e la fuga

Dopo aver neutralizzato le guardie, i rapinatori hanno piazzato dell’esplosivo su uno dei furgoni, facendone saltare il tetto per accedere ai soldi. In pochi minuti, hanno trasferito il bottino su tre SUV grigi e uno scuro (due Volvo e un Volkswagen), poi si sono dati alla fuga in direzione sud, facendo perdere le tracce. Per coprire la ritirata, hanno incendiato i due furgoni usati per il blocco stradale.

Intanto, le forze dell’ordine continuano a battere la zona nella speranza di individuare il commando e recuperare il denaro rubato.

Lo riporta Ansa.it.