ETE MoVi – MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO” – FOGGIA – I DEE E PROGRAMMI

La città di Foggia e la Capitanata in genere non godono di buona fama, né vengono descritte dai “media” in maniera molto positiva. E’ più facile che possano comparire sulle pagine di cronaca nera che sentirne parlare bene, è più facile trovarle negli ultimi posti delle graduatorie sulla qualità della vita delle Province Italiane che vederle protagoniste di avvenimenti che possano dare lustro ed essere motivo di orgoglio per i suoi abitanti. Eppure a volte succedono cose inaspettate che lasciano stupiti, perplessi e senza parole. Forse noi tutti dovremmo rivedere il giudizio negativo che ciascuno di noi potrebbe avere di Foggia e aprire la mente a nuove considerazioni.

Ti capita di assistere ad un incontro promosso dalla Rete MoVi – Movimento di Volontariato Italiano della Provincia di Foggia e ti accorgi che Foggia ha una ricchezza sotto traccia, invisibile, nascosta che nessuno si aspettava. Una miriade di associazioni e di persone, pronte ad impegnarsi con tutte le loro energie e le loro capacità e competenze per migliorare la qualità della vita dei cittadini foggiani e rendere questa città più vivibile e più attrattiva.

Dopo questo incontro si può affermare con certezza che Il variegato mondo del Terzo Settore e del Volontariato a Foggia si sta arricchendo di nuove progettualità e di una nuova speranza di rinascita. Succede infatti che tutte le associazioni aderenti alla Rete MoVi – Movimento di Volontariato Italiano si incontrano e scoprono di avere gli stessi desideri e la stessa voglia di impegnarsi nel sociale per venire incontro ai bisogni dei cittadini di questo territorio alquanto problematico, che ha la necessità di uscire dal degrado e riscoprire lo “spirito comunitario perduto”. Questa potrebbe e dovrebbe essere considerata come una sorta di “rivoluzione culturale”, che farebbe molto bene alla città di Foggia e servirebbe a dimostrare che a volte per cambiare il proprio destino è sufficiente risvegliare le energie nascoste e farle diventare volano del cambiamento.

Tante le realtà associative aderenti, molte le associazioni presenti all’incontro:

Rete MoVi – Movimento di Volontariato Italiano – Foggia; Associazione Don Fausto Parisi; Bambini Cerebrolesi ODV ABC; Associazione per il Museo e la storia dei vigili del fuoco; Solidaunia ODV; ANFFAS FOGGIA APS; Associazione Italiana persone down ODV – Sezione di Foggia; Francesco Pio sindrome di Prader Willi ODV; ODV Mario del Sordo – Dov’è sempre il sole; ODV Genoveffa de Troia – Fare; L’albero della vita; Unione ciclistica Foggia; Emmaus; Adifam – amici di famiglia APS; APS So’ Bellicos; Nuovo Mezzogiorno APS; Amici del Borgo; Diche; Crea; AVP – Associazione Volontari per il Popolo ODV.

Tutte le realtà associative presenti concordano sul fatto che è assolutamente necessario unire le proprie forze, la propria esperienza e le proprie competenze per poter meglio incidere sulla realtà esistente e poter avviare quel cambiamento, soprattutto in termini di relazioni sociali e inclusione, che serve alla città di Foggia e alla sua Provincia.

Tra gli obiettivi prioritari vi è innanzitutto quello di aderire al Progetto Nazionale del MoVi “Scuole Aperte”, al fine di creare anche a Foggia quella sinergia auspicata tra Istituti Scolastici, Famiglie e Enti del Terzo Settore, finalizzata a tenere aperte le scuole e le loro relative strutture anche al di fuori dell’orario scolastico, offrendo ai minori di quel quartiere occasioni per socializzare, partecipare a laboratori per potenziare le loro competenze, acquisire maggiore autostima e capacità di lavorare in gruppo.

Nel contempo tutti i partecipanti ritengono sia di primaria importanza partecipare compatti anche alla Festa del Volontariato che si terrà a breve a Foggia e durante la quale tutte le associazioni potranno presentarsi e farsi conoscere, usufruendo anche degli spazi espositivi del MoVi.

Inoltre le associazioni concordano sul fatto di approfondire la questione delle cosiddette “Case di Comunità”, che la Regione intende realizzare con fondi dell’Unione Europea nel prossimo biennio, affinchè possano diventare davvero delle “centrali di assistenza sociale e sanitaria” e non si preoccupino solo di soddisfare i bisogni esclusivamente “sanitari” del territorio, diventando delle mini “ASL”.

L’altro obiettivo che le associazioni aderenti al MoVi – Movimento di Volontariato Italiano intendono perseguire è la costituzione di un Pool di Progettisti, che possono dedicarsi esclusivamente alla ideazione di “Progetti” utili per partecipare ai vari Bandi Regionali, Nazionali ed Europei, in quanto è l’unico modo per intercettare finanziamenti e contributi necessari per realizzare le varie attività da implementare su questo territorio per farlo crescere socialmente e culturalmente.

Come anche viene ritenuto fondamentale avere la disponibilità di una sede provinciale del MoVi, che possa diventare il cuore pulsante di tutte le attività progettate e messe in campo dalle varie realtà associative aderenti. Tra l’altro, avendo una sede fisica di riferimento, sarà possibile e molto più facile sia organizzare attività comuni sia coinvolgere tutte le associazioni anche sulle singole iniziative e sugli eventi che ciascuna realtà associativa organizza sul territorio.

Infine tutti i partecipanti hanno sottolineato il fatto che insieme e attraverso il MoVi – Movimento di Volontariato Italiano sarà molto più facile e con più forza partecipare ai vari tavoli di concertazione sia a livello comunale che provinciale. Tale rappresentanza sarà la garanzia per tutte le associazioni aderenti di poter veramente avere un peso specifico notevole e di poter incidere sulle politiche sociali attuate dai vari Enti Istituzionali, tenendo presente i bisogni reali della popolazione che le associazioni conoscono bene, in quanto sono i primi referenti e quelli più vicini fisicamente a tutti quei cittadini che si trovano purtroppo in situazioni di bisogno o di disagio.

Sicuramente questo raggruppamento di associazioni, visto con quanta passione e determinazione cercano di affrontare e risolvere i problemi e considerato la pluralità di idee e di operatività che mettono in campo, avrà un futuro roseo e nello stesso tempo molto impegnativo. La città di Foggia e l’intera Capitanata potranno contare sul lavoro incessante di questi volontari, il cui unico scopo è quello di contribuire in maniera fattiva a cambiare non solo la narrazione negativa che spesso si fa di questa città ma anche lo stesso destino riservato ai suoi cittadini. Foggia può cambiare e deve cambiare sia culturalmente che socialmente. Ora può farlo. Lo strumento del cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Sono proprio gli Enti del Terzo Settore, fra cui naturalmente un posto importante è riservato alla Rete MoVi – Movimento di Volontariato Italiano.

Dott. Luigi Filannino

Sociologo ANS – Associazione Nazionale Sociologi