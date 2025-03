CERIGNOLA (FOGGIA) – Un uomo di 32 anni, originario della Puglia, è finito sotto indagine per estorsione dopo aver preso a noleggio una Ferrari F8 del valore di 400mila euro, per poi sparire con il veicolo e chiedere un riscatto di oltre 30mila euro per la sua restituzione.

L’episodio risale a settembre 2024, quando il 32enne aveva firmato il contratto di noleggio presso un’agenzia di Rimini, gestita da una società bolognese.

Il 30 settembre 2024, la Ferrari, destinata a essere restituita, è misteriosamente scomparsa. L’ultima posizione tracciata dal GPS della vettura aveva indicato Cerignola, ma da allora nessuna traccia dell’auto.

Nonostante le indagini siano state avviate dai Carabinieri del Norm di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la Ferrari è sparita senza lasciare altre informazioni utili.

Gli investigatori sospettano che il veicolo sia stato nascosto in qualche garage di un paese europeo, o peggio, smontato per la vendita delle sue parti.

Nel corso delle indagini, che hanno incluso intercettazioni telefoniche e appostamenti, il 32enne è stato identificato come il responsabile del noleggio. Tuttavia, non sono stati ancora individuati i complici né il destino finale della Ferrari.

Secondo le ricostruzioni, l’indagato avrebbe avuto il ruolo di corriere, noleggiando veicoli di lusso con un solo GPS, per poi trasportarli a Cerignola e passarli ad altri individui, presumibilmente per smontarli e rivenderli.

Nonostante le numerose richieste di appuntamenti per la restituzione della Ferrari o per il pagamento del riscatto, il 32enne non si è mai presentato. A conclusione dell’indagine, il PM Ercolani ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, Raffaella Ceccarelli, un’ordinanza cautelare che impone al 32enne l’obbligo di dimora nel comune di Pescara.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno